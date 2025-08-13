Відео
Україна
Лозан сенсаційно переміг казаха та вийшов у півфінал турніру WBC

Лозан сенсаційно переміг казаха та вийшов у півфінал турніру WBC

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 22:11
Українець Лозан нокаутував фаворита Толтаєва та вийшов у півфінал Гран-прі WBC
Данило Лозан з командою та групою підтримки. Фото: wbc_ukraine

В Ріяді пройшли чвертьфінали Гран-прі Всесвітньої боксерської ради (WBC). В першій напівсередній категорії виступив українець Данило Лозан.

Суперником українця був один із фаворитів турніру Санаталі Толтаєв із Казахстану, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Від України в чвертьфіналах також боксували Дмитро Рибалко та Петро Фролов (середня вага), та Рогава Цотне (надважка вага). Всі вони програли свої бої.

Сенсаційна перемога Лозана

Суперник Лозана має солідний аматорський бекграунд і був фаворитом поєдинку. Однак, Данило ускладнив йому бій вже у другому раунді, коли відправив Толтаєва в нокдаун потужним ударом.

У третьому раунді українець продовжив тиск, неодноразово притискав Толтаєва в куті, хоча той намагався контратакувати.

Поєдинок зіпсували порушення з боку казахстанця, який неодноразово йшов головою вперед, що призвело до глибоких розсічень на голові українця. Допоміг казахстанцю рефері, який не бачив порушень.

Кровотеча була настільки інтенсивною, що лікар біля рингу порадив зупинити бій. Суддівська бригада обрала технічне рішення, враховуючи травму через удар головою. На записках двох суддів Лозан переміг, один зафіксував нічию, попри нокдаун у активі українця.

Після тріумфу Лозан звернувся до українців, а особливо, до військових.

"Передаю всім вітання, всім військовослужбовцям. Дякую вам. Я готовий кістьми лягти, аби хоч чимось вам допомогти, саме на мирній землі. Слава Україні", — сказав Лозан.

Наступним суперником Лозана в півфіналі буде узбекистанець Муджибілло Турсунов, який буде фаворитом поєдинку.

Нагадаємо, раніше українці перемогли росіян у трьох фіналах Всесвітніх ігор-2025 з бойового самбо.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі назвав Олександра Усика великим боксером.

Відомий 52-річний боксер хоче знищити Усика після того, як відсидів 20 років у тюрмі.

бокс професійний бокс українські боксери WBC Данило Лозан
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
