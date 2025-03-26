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У WBC прийняли важливе рішення щодо Усика

26 березня 2025 01:35
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
WBC ухвалила рішення щодо титулу Усика в суперважкій вазі
Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила рішення про титул у суперважкій вазі. Пояс уже давно не захищався спочатку Тайсоном Ф'юрі, а зараз Олександром Усиком.

Про своє рішення президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив в інтерв'ю Sky Sports.

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Маурісіо Сулейман. Фото: ringmagazine.com

Яке прийнято рішення щодо Усика

Сулейман ухвалив рішення щодо чемпіонського титулу в суперважкій вазі. Він зазначив, що організація завжди зберігає гнучкість і підтримує ідею бою за звання абсолютного чемпіона.

Сулейман також нагадав, що раніше WBC не нав'язувала Тайсону Ф'юрі обов'язкового суперника, щоб той міг битися з Усиком за абсолютне чемпіонство.

За його словами, зараз рада знову виступає за збереження можливості абсолютного титулу, і втрата Усиком пояса WBC була б небажаним результатом.

Також він підкреслив, що ніякого тиску на боксера не чиниться.

Зазначимо, що претендентом на титул WBC Усика є німець Агіт Кабайєл.

На відміну від WBC, Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера.

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