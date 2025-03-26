WBC ухвалила рішення щодо титулу Усика в суперважкій вазі

У WBC прийняли важливе рішення щодо Усика
Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила рішення про титул у суперважкій вазі. Пояс уже давно не захищався спочатку Тайсоном Ф'юрі, а зараз Олександром Усиком.
Про своє рішення президент WBC Маурісіо Сулейман повідомив в інтерв'ю Sky Sports.
Яке прийнято рішення щодо Усика
Сулейман ухвалив рішення щодо чемпіонського титулу в суперважкій вазі. Він зазначив, що організація завжди зберігає гнучкість і підтримує ідею бою за звання абсолютного чемпіона.
Сулейман також нагадав, що раніше WBC не нав'язувала Тайсону Ф'юрі обов'язкового суперника, щоб той міг битися з Усиком за абсолютне чемпіонство.
За його словами, зараз рада знову виступає за збереження можливості абсолютного титулу, і втрата Усиком пояса WBC була б небажаним результатом.
Також він підкреслив, що ніякого тиску на боксера не чиниться.
Зазначимо, що претендентом на титул WBC Усика є німець Агіт Кабайєл.
На відміну від WBC, Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера.
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