Олександр Усик ефектно підтримав енергетиків — вражаючі кадри

Український боксер Олександр Усик на ТЕС. Фото: instagram.com/usykaa

Росія продовжує щоночі атакувати цивільну інфраструктуру в Україні. За весь цей час чи не найбільше від атак росіян потерпали енергетичні об'єкти та, власне, енергетики.

Український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик відвідав одну зі зруйнованих росіянами ТЕС, повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Олександр Усик на ТЕС. Фото: instagram.com/usykaa

Що сказав сам боксер

"Вперше побував на українській ТЕС. Те, що я побачив, більше нагадує декорації до фільму про постапокаліпсис: тонни покрученого металу, гігантські понівечені механізми, вибиті вікна та решето замість даху", — сказано у повідомленні Олександра Усика в Instagram.

Спортсмен підкреслив, що це не кіно.

"Це реальність, де люди щодня виходять на роботу, щоб повернути енергію в українські домівки, працюючи під загрозою російських обстрілів, і навіть під час ракетних атак. Вражений їхньою мужністю і стійкістю".

Усик зазначив, що українська енергетика потребує міжнародної допомоги, захисту та довгострокового відновлення.

"Битва за світло – наша спільна справа, і ми маємо її виграти!", — резюмував він.

За даними ДТЕК, загалом Росія випустила по об'єктах української енергетики понад 2,3 тис. ракет та дронів. Електростанції ДТЕК були атаковані понад 200 разів.

Олександр Усик на ТЕС. Фото: instagram.com/usykaa

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