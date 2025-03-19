Олександр Усик ефектно підтримав енергетиків — вражаючі кадри

Усик провів тренування на зруйнованій росіянами ТЕС — фото
Росія продовжує щоночі атакувати цивільну інфраструктуру в Україні. За весь цей час чи не найбільше від атак росіян потерпали енергетичні об'єкти та, власне, енергетики.
Український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик відвідав одну зі зруйнованих росіянами ТЕС, повідомляє пресслужба ДТЕК.
Спортсмен провів символічне тренування на пошкодженому щиті керування. Таким чином Усик хоче привернути увагу світової спільноти до енергетичного терору РФ.
Що сказав сам боксер
"Вперше побував на українській ТЕС. Те, що я побачив, більше нагадує декорації до фільму про постапокаліпсис: тонни покрученого металу, гігантські понівечені механізми, вибиті вікна та решето замість даху", — сказано у повідомленні Олександра Усика в Instagram.
Спортсмен підкреслив, що це не кіно.
"Це реальність, де люди щодня виходять на роботу, щоб повернути енергію в українські домівки, працюючи під загрозою російських обстрілів, і навіть під час ракетних атак. Вражений їхньою мужністю і стійкістю".
Усик зазначив, що українська енергетика потребує міжнародної допомоги, захисту та довгострокового відновлення.
"Битва за світло – наша спільна справа, і ми маємо її виграти!", — резюмував він.
За даними ДТЕК, загалом Росія випустила по об'єктах української енергетики понад 2,3 тис. ракет та дронів. Електростанції ДТЕК були атаковані понад 200 разів.
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