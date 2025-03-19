Александр Усик эффектно поддержал энергетиков — впечатляющие кадры

Украинский боксер Александр Усик на ТЭС. Фото: instagram.com/usykaa

Россия продолжает каждую ночь атаковать гражданскую инфраструктуру в Украине. За все это время больше всего от атак россиян страдали энергетические объекты и, собственно, энергетики.

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик посетил одну из разрушенных россиянами ТЭС, сообщает пресс-служба ДТЭК.

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Александр Усик на ТЭС. Фото: instagram.com/usykaa

Что сказал сам боксер

"Впервые побывал на украинской ТЭС. То, что я увидел, больше напоминает декорации к фильму о постапокалипсисе: тонны искореженного металла, гигантские изуродованные механизмы, выбитые окна и решето вместо крыши", — говорится в сообщении Александра Усика в Instagram.

Спортсмен подчеркнул, что это не кино.

"Это реальность, где люди ежедневно выходят на работу, чтобы вернуть энергию в украинские дома, работая под угрозой российских обстрелов, и даже во время ракетных атак. Поражен их мужеством и стойкостью".

Усик отметил, что украинская энергетика нуждается в международной помощи, защите и долгосрочном восстановлении.

"Битва за свет — наше общее дело, и мы должны ее выиграть!", — резюмировал он.

По данным ДТЭК, в целом Россия выпустила по объектам украинской энергетики более 2,3 тыс. ракет и дронов. Электростанции ДТЭК были атакованы более 200 раз.

Александр Усик на ТЭС. Фото: instagram.com/usykaa

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