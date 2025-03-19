Александр Усик эффектно поддержал энергетиков — впечатляющие кадры

Усик провел тренировку на разрушенной россиянами ТЭС — фото
Россия продолжает каждую ночь атаковать гражданскую инфраструктуру в Украине. За все это время больше всего от атак россиян страдали энергетические объекты и, собственно, энергетики.
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик посетил одну из разрушенных россиянами ТЭС, сообщает пресс-служба ДТЭК.
Спортсмен провел символическую тренировку на поврежденном щите управления. Таким образом Усик хочет привлечь внимание мирового сообщества к энергетическому террору РФ.
Что сказал сам боксер
"Впервые побывал на украинской ТЭС. То, что я увидел, больше напоминает декорации к фильму о постапокалипсисе: тонны искореженного металла, гигантские изуродованные механизмы, выбитые окна и решето вместо крыши", — говорится в сообщении Александра Усика в Instagram.
Спортсмен подчеркнул, что это не кино.
"Это реальность, где люди ежедневно выходят на работу, чтобы вернуть энергию в украинские дома, работая под угрозой российских обстрелов, и даже во время ракетных атак. Поражен их мужеством и стойкостью".
Усик отметил, что украинская энергетика нуждается в международной помощи, защите и долгосрочном восстановлении.
"Битва за свет — наше общее дело, и мы должны ее выиграть!", — резюмировал он.
По данным ДТЭК, в целом Россия выпустила по объектам украинской энергетики более 2,3 тыс. ракет и дронов. Электростанции ДТЭК были атакованы более 200 раз.
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