Усик получил степень доктора философии — как это произошло

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Один из самых титулованных украинских боксеров в истории покорил новую вершину. Это произошло вне ринга.

Украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик получил степень доктора философии в области знаний "Право", сообщает Tribuna.com.

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Защита диссертации спортсмена проходила в Харьковском национальном университете внутренних дел. Она прошла успешно.

Что известно

Тема диссертации Александра Усика — "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".

Известно, что украинский боксер учится в отделе аспирантуры и докторантуры в ХНУВД с октября 2021 года.

Напомним, наставник "Александрии" Руслан Ротань летом может сменить клуб, на него претендуют команды из УПЛ.

Известный украинский журналист назвал кандидатуру тренера, который может заменить Александра Шовковского в киевском "Динамо".

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