Усик получил степень доктора философии — как это произошло

Александр Усик удивил всех новым достижением — что известно
Один из самых титулованных украинских боксеров в истории покорил новую вершину. Это произошло вне ринга.
Украинский чемпион в супертяжелом весе Александр Усик получил степень доктора философии в области знаний "Право", сообщает Tribuna.com.
Защита диссертации спортсмена проходила в Харьковском национальном университете внутренних дел. Она прошла успешно.
Что известно
Тема диссертации Александра Усика — "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".
Известно, что украинский боксер учится в отделе аспирантуры и докторантуры в ХНУВД с октября 2021 года.
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