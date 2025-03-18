Усик відмовився від бою з Паркером і хоче об'єднати пояси

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO в суперважкій вазі Олександр Усик отримав обов'язкового суперника по лінії Всесвітньої боксерської організації (WBO) Джозефа Паркера. Організація вимагає провести цей бій найближчим часом.

Усик в інтерв'ю Al Arabiya відреагував на вимоги WBO.

Читайте також:

Усик не боксуватиме з Паркером

Цікаво, що на початку спілкування Усик розповів про те, що українські військові продовжують стояти на захисті країни від зазіхань ворога.

"Мені здається, що неможливо висловити нашу вдячність хлопцям за те, що вони роблять", — сказав Усик.

Потім Усик розповів, що їхньою метою є об'єднання титулів із чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа, а не бій з Паркером.

"WBO вимагає обов'язкового захисту титулу, але наша команда націлена на об'єднання поясів із Даніелем Дюбуа", — додав Усик.

Нагадаємо, Руслан Ротань не продовжить контракт з "Олександрією" — на нього є претендент.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробить складний вибір між трьома форвардами.

Артем Мілевський міг виїхати на ВЛК, але йому допомогла впізнаваність серед співробітників ТЦК.

Київське "Динамо" вирішило взимку не відпускати свого основного воротаря в "Полісся".