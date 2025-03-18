Усик отказался от боя с Паркером и хочет объединить пояса

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версиях WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик получил обязательного соперника по линии Всемирной боксерской организации (WBO) Джозефа Паркера. Организация требует провести этот бой в ближайшее время.

Усик в интервью Al Arabiya отреагировал на требования WBO.

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Интересно, что в начале общения Усик рассказал о том, что украинские военные продолжают стоять на защите страны от посягательств врага.

"Мне кажется, что невозможно выразить нашу благодарность ребятам за то, что они делают", — сказал Усик.

Затем Усик рассказал, что их целью является объединение титулов с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа, а не бой с Паркером.

"WBO требует обязательной защиты титула, но наша команда нацелена на объединение поясов с Даниэлем Дюбуа", — добавил Усик.

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