Усик проведет обязательную защиту титула WBO — кто его соперник

Украинский боксер Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Украинский боксер Александр Усик продолжает отдых после двух побед над британцем Тайсоном Фьюри. Однако, похоже, уже известно имя его следующего соперника.

Мировая боксерская организация (WBO) обязала Александра Усика провести защиту титула против временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, сообщает The Ring.

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Дата поединка пока не установлена. Стороны должны провести переговоры.

Временный чемпион WBO Джозеф Паркер. Фото: instagram.com/paffensportboxing

Усик против Паркера

Президент WBO Густаво Оливери объяснил, что это решение "соответствует четкой политике относительно наличия только одного чемпиона в каждой весовой категории".

WBO дала Усику и Паркеру 30 дней на достижение соглашения. Если соглашения не будет, тогда будут промоутерские торги.

Между тем в команде Усика уже заявляли, что начали переговоры о следующем бое украинца с британцем Даниэлем Дюбуа.

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