Реванш Усик — Дюбуа — где и когда может состояться бой

Начались переговоры по бою Усик — Дюбуа 2
Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик после реванша с Тайсоном Фьюри взял перерыв. Однако уже в этом году может состояться его бой против чемпиона IBF Даниэля Дюбуа.
Сейчас уже начались переговоры относительно боя, сообщил портал Sky Sports со ссылкой на промоутера украинца Александра Красюка.
Где может состояться реванш Усик — Дюбуа
По словам Красюка, они начали переговоры с командой Дюбуа во главе с промоутером Фрэнком Уорреном.
Известно, что бой может состояться в Лондоне на легендарной футбольной 91-тысячной арене "Уэмбли".
"Сейчас мы работаем над этим поединком. "Уэмбли" один из вариантов проведения боя", — сказал Красюк.
Усик впервые встретились в августе 2023 года в польском Вроцлаве, где Усик выиграл нокаутом в девятом раунде.
Однако Дюбуа не согласен с результатом первой встречи, поскольку считает, что выиграл тот бой нокаутом в пятом раунде, когда произошел скандальный момент.
Дюбуа в пятом раунде нанес удар, который, по мнению рефери Луиса Пабона, был ниже пояса. Усик упал на канвас и в течение четырех минут не мог подняться, получив от судьи время на восстановление. Команда Дюбуа считает, что удар был легальным, в район ватерлинии пояса, и настаивала на нокауте, но рефери зафиксировал нарушение.
После паузы бой продолжился, Усик, оправившись, начал активно контратаковать и забрал бой себе в актив.
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