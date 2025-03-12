Реванш Усик — Дюбуа — где и когда может состояться бой

Дюбуа против Усика. Фото: instagram.com/usykaa

Объединенный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик после реванша с Тайсоном Фьюри взял перерыв. Однако уже в этом году может состояться его бой против чемпиона IBF Даниэля Дюбуа.

Сейчас уже начались переговоры относительно боя, сообщил портал Sky Sports со ссылкой на промоутера украинца Александра Красюка.

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Где может состояться реванш Усик — Дюбуа

По словам Красюка, они начали переговоры с командой Дюбуа во главе с промоутером Фрэнком Уорреном.

Известно, что бой может состояться в Лондоне на легендарной футбольной 91-тысячной арене "Уэмбли".

"Сейчас мы работаем над этим поединком. "Уэмбли" один из вариантов проведения боя", — сказал Красюк.

Усик впервые встретились в августе 2023 года в польском Вроцлаве, где Усик выиграл нокаутом в девятом раунде.

Однако Дюбуа не согласен с результатом первой встречи, поскольку считает, что выиграл тот бой нокаутом в пятом раунде, когда произошел скандальный момент.

Дюбуа в пятом раунде нанес удар, который, по мнению рефери Луиса Пабона, был ниже пояса. Усик упал на канвас и в течение четырех минут не мог подняться, получив от судьи время на восстановление. Команда Дюбуа считает, что удар был легальным, в район ватерлинии пояса, и настаивала на нокауте, но рефери зафиксировал нарушение.

После паузы бой продолжился, Усик, оправившись, начал активно контратаковать и забрал бой себе в актив.

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