Реванш Усик – Дюбуа — де і коли може відбутися бій

Дюбуа проти Усика. Фото: instagram.com/usykaa

Об’єднаний чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Олександр Усик після реваншу з Тайсоном Ф’юрі взяв перерву. Однак уже цього року може відбутися його бій проти чемпіона IBF Даніеля Дюбуа.

Наразі уже почалися перемовини щодо бою, повідомив портал Sky Sports з посиланням на промоутера українця Олександра Красюка.

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Дюбуа упав після удару Усика. Фото: instagram.com/usykaa

Де може відбутися реванш Усик — Дюбуа

За словами Красюка, вони почали перемовини з командою Дюбуа на чолі з промоутером Френком Ворреном.

Наразі відомо, що бій може відбутися в Лондоні на легендарній футбольній 91-тисячній арені "Вемблі".

"Зараз ми працюємо над цим поєдинком. "Вемблі" один з варіантів проведення бою", — сказав Красюк.

Усик вперше зустрілись у серпні 2023 року у польському Вроцлаві, де Усик виграв нокаутом у дев’ятому раунді.

Однак Дюбуа не згоден з результатом першого раунду, оскільки вважає, що виграв той бій нокатом в п’ятому раунді, коли стався скандальний момент.

Дюбуа в п’ятому раунді завдав удару, який, на думку рефері Луїса Пабона, був нижче пояса. Усик упав на канвас і протягом чотирьох хвилин не міг піднятися, отримавши від судді час на відновлення. Команда Дюбуа вважає, що удар був легальним, у район ватерлінії пояса, і наполягала на нокауті, але рефері зафіксував порушення.

Після паузи бій продовжився, Усик, оговтавшись, почав активно контратакувати і забрав бій собі в актив.

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