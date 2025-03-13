Усик проведе обов'язковий захист титулу WBO — хто його суперник

Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Український боксер Олександр Усик продовжує відпочинок після двох перемог над британцем Тайсоном Ф'юрі. Проте, схоже, вже відоме ім'я його наступного суперника.

Світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера, повідомляє The Ring.

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Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер. Фото: instagram.com/paffensportboxing

Усик проти Паркера

Президент WBO Густаво Олівері пояснив, що це рішення "відповідає чіткій політиці щодо наявності лише одного чемпіона в кожній ваговій категорії".

WBO дала Усику і Паркеру 30 днів на досягнення угоди. Якщо угоди не буде, тоді будуть промоутерські торги.

Тим часом у команді Усика вже заявляли, що розпочали переговори про наступний бій українця з британцем Даніелем Дюбуа.

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