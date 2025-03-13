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Усик дізнався ім'я свого наступного суперника — це не Дюбуа

13 березня 2025 16:01
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик проведе обов'язковий захист титулу WBO — хто його суперник
Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
Олексій Паламарчук - Редактор

Український боксер Олександр Усик продовжує відпочинок після двох перемог над британцем Тайсоном Ф'юрі. Проте, схоже, вже відоме ім'я його наступного суперника.

Світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера, повідомляє The Ring

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Дата поєдинку поки не встановлена. Сторони мають провести переговори.

Джозеф Паркер
Тимчасовий чемпіон WBO Джозеф Паркер. Фото: instagram.com/paffensportboxing

 Усик проти Паркера

Президент WBO Густаво Олівері пояснив, що це рішення "відповідає чіткій політиці щодо наявності лише одного чемпіона в кожній ваговій категорії". 

WBO дала Усику і Паркеру 30 днів на досягнення угоди. Якщо угоди не буде, тоді будуть промоутерські торги. 

Тим часом у команді Усика вже заявляли, що розпочали переговори про наступний бій українця з британцем Даніелем Дюбуа. 

Нагадаємо, букмекери визначились із фаворитами цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. 

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