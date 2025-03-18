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Олександр Усик здивував усіх новим досягненням — що відомо

18 березня 2025 19:26
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик здобув ступінь доктора філософії — як це сталося
Український боксер Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa
Олексій Паламарчук - Редактор

Один із найтитулованіших українських боксерів в історії здобув нову вершину. Це сталося поза рингом.

Український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії з галузі знань "Право", повідомляє Tribuna.com

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Захист дисертації спортсмена відбувався у Харківському національному університету внутрішніх справ. Він пройшов успішно. 

Що відомо

Тема дисертації Олександра Усика — "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".

Відомо, що український боксер навчається у відділі аспірантурі та докторантури у ХНУВС з жовтня 2021 року.

Нагадаємо, наставник "Олександрії" Руслан Ротань влітку може змінити клуб, на нього претендують команди з УПЛ.

Відомий український журналіст назвав кандидатуру тренера, який може замінити Олександра Шовковського в київському "Динамо". 

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