Усик здобув ступінь доктора філософії — як це сталося

Олександр Усик здивував усіх новим досягненням — що відомо
Один із найтитулованіших українських боксерів в історії здобув нову вершину. Це сталося поза рингом.
Український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії з галузі знань "Право", повідомляє Tribuna.com.
Захист дисертації спортсмена відбувався у Харківському національному університету внутрішніх справ. Він пройшов успішно.
Що відомо
Тема дисертації Олександра Усика — "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".
Відомо, що український боксер навчається у відділі аспірантурі та докторантури у ХНУВС з жовтня 2021 року.
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