WBC принял решение по титулу Усика в супертяжелом весе

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение о титуле в супертяжелом весе. Пояс уже давно не защищался сначала Тайсоном Фьюри, а сейчас Александром Усиком.

О своем решении президент WBC Маурисио Сулейман сообщил в интервью Sky Sports.

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Маурисио Сулейман. Фото: ringmagazine.com

Какое принято решение по Усику

Сулейман принял решение относительно чемпионского титула в супертяжелом весе. Он отметил, что организация всегда сохраняет гибкость и поддерживает идею боя за звание абсолютного чемпиона.

Сулейман также напомнил, что ранее WBC не навязывала Тайсону Фьюри обязательного соперника, чтобы тот мог сразиться с Усиком за абсолютное чемпионство.

По его словам, сейчас совет вновь выступает за сохранение возможности абсолютного титула, и потеря Усиком пояса WBC была бы нежелательным исходом.

Также он подчеркнул, что никакого давления на боксера не оказывается.

Отметим, что претендентом на титул WBC Усика является немец Агит Кабайел.

В отличие от WBC, Всемирная боксерская организация (WBO) обязала Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера.

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