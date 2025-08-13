Видео
Лозан сенсационно победил казаха и вышел в полуфинал турнира WBC

Лозан сенсационно победил казаха и вышел в полуфинал турнира WBC

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 22:11
Украинец Лозан нокаутировал фаворита Толтаева и вышел в полуфинал Гран-при WBC
Даниил Лозан с командой и группой поддержки. Фото: wbc_ukraine

В Рияде прошли четвертьфиналы Гран-при Всемирного боксерского совета (WBC). В первой полусредней категории выступил украинец Даниил Лозан.

Соперником украинца был один из фаворитов турнира Санатали Толтаев из Казахстана, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

От Украины в четвертьфиналах также боксировали Дмитрий Рыбалко и Петр Фролов (средний вес), и Рогава Цотне (супертяжелый вес). Все они проиграли свои бои.

Сенсационная победа Лозана

Соперник Лозана имеет солидный любительский бэкграунд и был фаворитом поединка. Однако, Даниил усложнил ему бой уже во втором раунде, когда отправил Толтаева в нокдаун мощным ударом.

В третьем раунде украинец продолжил давление, неоднократно прижимал Толтаева в углу, хотя тот пытался контратаковать.

Поединок испортили нарушения со стороны казахстанца, который неоднократно шел головой вперед, что привело к глубоким рассечениям на голове украинца. Помог казахстанцу рефери, который не видел нарушений.

Кровотечение было настолько интенсивным, что врач у ринга посоветовал остановить бой. Судейская бригада выбрала техническое решение, учитывая травму из-за удара головой. На записках двух судей Лозан победил, один зафиксировал ничью, несмотря на нокдаун в активе украинца.

После триумфа Лозан обратился к украинцам, а особенно, к военным.

"Передаю всем поздравления, всем военнослужащим. Спасибо вам. Я готов костьми лечь, чтобы хоть чем-то вам помочь, именно на мирной земле. Слава Украине", — сказал Лозан.

Следующим соперником Лозана в полуфинале будет узбекистанец Муджибилло Турсунов, который будет фаворитом поединка.

Напомним, ранее украинцы победили россиян в трех финалах Всемирных игр-2025 по боевому самбо.

Британский боксер Тайсон Фьюри назвал Александра Усика великим боксером.

Известный 52-летний боксер хочет уничтожить Усика после того, как отсидел 20 лет в тюрьме.

бокс профессиональный бокс украинские боксеры WBC Даниил Лозан
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
