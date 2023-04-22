Луческу пішов на лікарняний – Шовковський виконувач обов'язків тренера Динамо

Тренер залишається на лікування у Києві. Фото: Ю.Юр'єв

Після нічиї з "Шахтарем" головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що йде на лікарняний. Він назвав того, хто буде очолювати команду замість нього та поділився думкою про саму гру.

Інтерв’ю "Містера" з післяматчевої пресконференції в матеріалі Новини.LIVE

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"З цього моменту я йду на лікарняний, мені треба зробити операцію на нозі. Виконувачем обов'язків головного тренера буде Олександр Шовковський. Але я постійно буду з командою, контролюватиму всі процеси. Я міг би зробити операцію в іншій країні, але вважаю, що мені треба залишатися в Києві, щоб бути поряд із командою, це важливо для футболістів, для "Динамо" і, можливо, навіть для України", – повідомив Луческу.

Самою грою тренер залишився задоволений та відзначив досвід, який отримали молоді гравці.

"Сьогодні була дуже хороша гра, обидві команди були сконцентрованими. Хотів би зазначити, що сьогодні у нашому складі зіграли семеро вихованців київського "Динамо". Вони провели матч на досить хорошому рівні, незважаючи на брак досвіду та свій вік. Матч із "Шахтарем" — це добрий досвід для таких хлопців.

‼️ У зв’язку зі станом здоров’я та необхідністю робити операцію наставник «Динамо» Мірча Луческу буде змушений тимчасово передати свої обов’язки та повноваження головного тренера. Замість нього керувати командою буде його асистент Олександр Шовковський. pic.twitter.com/968iivWd7d — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 22, 2023

У суперника також сьогодні грали хороші молоді футболісти, які раніше виступали за "Маріуполь". І вони себе також виявили добре. Це чудово, що молоді футболісти обох команд мають можливість грати на такому рівні.

Перед цим матчем ми мали чимало кадрових втрат. Крім того, на хлопців тиснув вантаж останніх невдач, втрат очок у попередніх матчах. Враховуючи всі фактори, 1:1 – непоганий результат. Ми пропустили необов'язковий гол із 35 метрів, але потім зуміли повернутися в гру, зрівняли рахунок і могли досягти більшого. Але й 1:1 – добрий результат", – додав тренер.

Фоли та травми

Серед причин того, чому його підопічні не досягли перемоги, румун виділив суддівство та відсутність травмованих.

"Ми знаємо наших гравців дуже добре і дуже добре знаємо, на що вони здатні. Але, на жаль, ми не можемо зараз розраховувати на всіх, зокрема, на деяких досвідчених виконавців. Те, що в цій ситуації ми сьогодні не програли, — це добрий результат.

💥🔥😱 Супергол Андрієвського у ворота «Шахтаря» pic.twitter.com/LA8cYIyjdM — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) April 22, 2023

Шкода, що були моменти, які не можна не відзначити – це фоли проти футболістів нашої команди, які арбітр не бачив чи не хотів бачити. Проти Буяльського, проти Волошина у другому таймі за 16 метрів від воріт суперника", – каже коуч.

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