Луческу пошел на больничный – Шовковский исполняющий обязанности тренера Динамо

Тренер остается на лечение в Киеве. Фото: Ю.Юрьев

После ничьи с "Шахтером " главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что идет на больничный. Он назвал того, кто будет возглавлять команду вместо него и поделился мнением о самой игре.

Интервью "Мистера" с послематчевой пресс-конференции в материале Новини.LIVE

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"С этого момента я иду на больничный, мне нужно сделать операцию на ноге. Исполняющим обязанности главного тренера будет Александр Шовковский. Но я постоянно буду с командой, буду контролировать все процессы. Я мог бы сделать операцию в другой стране, но считаю, что мне нужно оставаться в Киеве, чтобы быть рядом с командой, это важно для футболистов, для "Динамо" и, возможно, даже для Украины", – сообщил Луческу.

Самой игрой тренер остался доволен и отметил опыт, который получил молодые игроки.

"Сегодня была очень хорошая игра, обе команды были сконцентрированными. Хотел бы отметить, что сегодня в нашем составе сыграли семь воспитанников киевского "Динамо". Они провели матч на достаточно хорошем уровне, несмотря на нехватку опыта и свой возраст. Матч с "Шахтером", — Это хороший опыт для таких ребят.

‼️ В связи с состоянием здоровья и необходимостью делать операцию наставник «Динамо» Мирча Луческу будет вынужден временно передать свои обязанности и полномочия главного тренера. Вместо него руководить командой будет его ассистент Александр Шовковский. pic.twitter.com/968iivWd7d — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 22 апреля 2023

У соперника также сегодня играли хорошие молодые футболисты, ранее выступавшие за "Мариуполь". И они себя тоже проявили хорошо. Это замечательно, что у молодых футболистов обеих команд есть возможность играть на таком уровне.

Перед этим матчем у нас было немало кадровых потерь. Кроме того, на ребят давил груз последних неудач, потерь очков в предыдущих матчах. Учитывая все факторы, 1:1 – неплохой результат. Мы пропустили необязательный гол с 35 метров, но затем сумели вернуться в игру, сравняли счет и могли добиться большего. Но и 1:1 – хороший результат", – добавил тренер.

Фолы и травмы

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"Мы знаем наших игроков очень хорошо и очень хорошо знаем, на что они способны. Но, к сожалению, мы не можем сейчас рассчитывать на всех, в частности, на некоторых опытных исполнителей. То, что в этой ситуации мы сегодня не проиграли, это хороший результат.

💥🔥😱 Супергол Андриевского в ворота «Шахтера» pic.twitter.com/LA8cYIyjdM — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 22 апреля 2023

Жаль, что были моменты, которые нельзя не отметить – это фолы против футболистов нашей команды, которые арбитр не видел или не хотел видеть. Против Буяльского, против Волошина во втором тайме в 16 метрах от ворот соперника", — говорит коуч.

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