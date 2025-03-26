Луческу несподівано зібрався на пенсію після гучного фіаско

Мірча Луческу спостерігає за тренуванням. Фото: instagram.com/echipanationala/

У колишнього головного тренера донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу намітилася криза у спілкуванні з румунськими журналістами. Досвідчений фахівець заявив, що готовий у будь-який момент подати у відставку.

Скандал виник після поразки збірної Румунії, повідомляє Gazeta Sporturilor.

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Збірна Румунії програла перший матч відбору на ЧС-2026 супернику з Боснії та Герцеговини (0:1). Головного тренера румунської команди Мірчу Луческу після того поєдинку розкритикували. За кілька днів, після перемоги над Сан-Марино (5:1), досвідчений фахівець відповів журналістам.

Мірча Луческу просить заміну. Фото: instagram.com/echipanationala/

Що сказав Луческу

Збірна Румунії провела 8 матчів під керівництвом 79-річного наставника. Сім із поєдинків було виграно, єдиної поразки команді завдала Боснія та Герцеговина. Контракт тренера розрахований до літа 2026 року, а його головним завданням є вихід в основну стадію Кубка Світу.

Мірча Луческу заявив, що не ображається на журналістів. У його віці наставник уже по іншому сприймає критику. Він зробив висновок із поразки команди та пообіцяв виправити ситуацію. Тренер заявив, що прийняв національну команду, щоб їй допомогти. Він готовий піти у відставку в будь-який момент. І йому неприємні коментарі, які прозвучали після першої поразки на чолі збірної Румунії.

Нагадаємо, у колишньому клубі Мірчі Луческу готують заміну тренера, "Шахтар" уже знайшов нового наставника.

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