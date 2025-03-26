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Луческу спровоцировал скандал и угрожал отставкой

26 марта 2025 11:18
Иван Крутогоров - Редактор
Луческу неожиданно собрался на пенсию после громкого фиаско
Мирча Луческу наблюдает за тренировкой. Фото: instagram.com/echipanationala/
Иван Крутогоров - Редактор

У бывшего главного тренера донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу наметился кризис в общении с румынскими журналистами. Опытный специалист заявил, что готов в любой момент подать в отставку.

Скандал возник после поражения сборной Румынии, сообщает Gazeta Sporturilor

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Сборная Румынии проиграла первый матч отбора на ЧМ-2026 сопернику из Боснии и Герцеговины (0:1). Главного тренера румынской команды Мирчу Луческу после того поединка раскритиковали. Через несколько дней, после победы над Сан-Марино (5:1), опытный специалист ответил журналистам. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу просит замену. Фото: instagram.com/echipanationala/

Что сказал Луческу 

Сборная Румынии провела 8 матчей под руководством 79-летнего наставника. Семь из поединков были выиграны, единственное поражение команде нанесла Босния и Герцеговина. Контракт тренера рассчитан до лета 2026, а его главной задачей является выход в основную стадию Кубка Мира. 

Мирча Луческу заявил, что не обижается на журналистов. В его возрасте наставник уже по другому воспринимает критику. Он сделал вывод из поражения команды и пообещал исправить ситуацию. Тренер заявил, что принял национальную команду, чтобы ей помочь. Он готов уйти в отставку в любой момент. И ему неприятны комментарии, которые прозвучали после первого поражения во главе сборной Румынии. 

Напомним, в бывшем клубе Мирчи Луческу готовят замену тренера, "Шахтер" уже нашел нового наставника. 

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