Луческу неожиданно собрался на пенсию после громкого фиаско

Мирча Луческу наблюдает за тренировкой. Фото: instagram.com/echipanationala/

У бывшего главного тренера донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Мирча Луческу наметился кризис в общении с румынскими журналистами. Опытный специалист заявил, что готов в любой момент подать в отставку.

Скандал возник после поражения сборной Румынии, сообщает Gazeta Sporturilor.

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Сборная Румынии проиграла первый матч отбора на ЧМ-2026 сопернику из Боснии и Герцеговины (0:1). Главного тренера румынской команды Мирчу Луческу после того поединка раскритиковали. Через несколько дней, после победы над Сан-Марино (5:1), опытный специалист ответил журналистам.

Мирча Луческу просит замену. Фото: instagram.com/echipanationala/

Что сказал Луческу

Сборная Румынии провела 8 матчей под руководством 79-летнего наставника. Семь из поединков были выиграны, единственное поражение команде нанесла Босния и Герцеговина. Контракт тренера рассчитан до лета 2026, а его главной задачей является выход в основную стадию Кубка Мира.

Мирча Луческу заявил, что не обижается на журналистов. В его возрасте наставник уже по другому воспринимает критику. Он сделал вывод из поражения команды и пообещал исправить ситуацию. Тренер заявил, что принял национальную команду, чтобы ей помочь. Он готов уйти в отставку в любой момент. И ему неприятны комментарии, которые прозвучали после первого поражения во главе сборной Румынии.

Напомним, в бывшем клубе Мирчи Луческу готовят замену тренера, "Шахтер" уже нашел нового наставника.

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