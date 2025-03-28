Лунін перейде у відомий клуб, це не Манчестер Юнайтед

Андрій Лунін на тренуванні "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У мадридського "Реала" мало шансів зберегти у складі голкіпера збірної України Андрія Луніна. З'явився ще один претендент на футболіста "королівського клубу".

Цього разу стало відомо, що Лунін може продовжити кар'єру в Серії А, повідомляє Spazio Milan.

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В італійського "Мілана" може виникнути проблема з воротарями. Основний голкіпер "россонері" Майк Меньян розглядає можливість продовжити кар'єру в іншому клубі. Його контракт із "Міланом" закінчується влітку 2026 року. Французький футболіст поки не продовжив угоду з клубом.

"Мілан" готовий підписати Луніна

В італійському клубі розуміють небезпеку ситуації, з якою зіткнуться "россонері" в разі відходу свого основного голкіпера. "Мілан" уже шукає заміну для Майка Меньяна.

Лунін проти Камавінги. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Основним кандидатом на перехід в італійську команду є воротар французького "Лілля" Люка Шевальє. Однак "доги" хочуть отримати за свого гравця не менше 35 млн євро.

Альтернативною кандидатурою для "Мілана" став Андрій Лунін, його трансферна вартість становить 20 млн євро. Велика ймовірність, що влітку "россонері" звернуться до "Реала" з приводу трансферу українця, якому в Італії буде гарантовано місце в основному складі.

У сезоні 2024/2025 Лунін зіграв у 10 матчах, у чотирьох випадках він "відстояв на нуль". Андрій готується зіграти й в найближчому поєдинку "Реала" з "Леганесом".

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