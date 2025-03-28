Лунин перейдет в известный клуб, это не Манчестер Юнайтед

Андрей Лунин на тренировке "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

У мадридского "Реала" мало шансов сохранить в составе голкипера сборной Украины Андрея Лунина. Появился еще один претендент на футболиста "королевского клуба".

На этот раз стало известно, что Лунин может продолжить карьеру в Серии А, сообщает Spazio Milan.

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У итальянского "Милана" может возникнуть проблема с вратарями. Основной голкипер "россонери" Майк Меньян рассматривает возможность продолжить карьеру в другом клубе. Его контракт с "Миланом" истекает летом 2026 года. Французский футболист пока не продлил соглашение с клубом.

"Милан" готов подписать Лунина

В итальянском клубе понимают опасность ситуации, с которой столкнутся "россонери" в случае ухода своего основного голкипера. "Милан" уже ищет замену для Майка Меньяна.

Лунин против Камавинги. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Основным кандидатом на переход в итальянскую команду является вратарь французского "Лилля" Люка Шевалье. Однако "доги" хотят получить за своего игрока не меньше 35 млн евро.

Альтернативной кандидатурой для "Милана" стал Андрей Лунин, его трансферная стоимость составляет 20 млн евро. Велика вероятность, что летом "россонери" обратятся в "Реал" по поводу трансфера украинца, которому в Италии будет гарантировано место в основном составе.

В сезоне 2024/2025 Лунин сыграл в 10 матчах, в четырех случаях он "отстоял на ноль". Андрей готовится сыграть и в ближайшем поединке "Реала" с "Леганесом".

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