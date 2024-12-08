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Лунін хоче піти з Реала, але є проблема — що відомо

8 грудня 2024 19:13
Станіслав Костюк - Редактор
Лунін хоче змінити клуб, але Реал не відпускає голкіпера
Андрій Лунін ловить м'яч на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Станіслав Костюк - Редактор

Голкіпер збірної України Андрій Лунін незадоволений своїм статусом у мадридському "Реалі". Футболіст вважає, що у нього мало шансів виграти конкуренцію у Тібо Куртуа за місце в основному складі.

Лунін хоче якнайшвидше знайти нову команду, повідомляє One Football.

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Андрій Лунін розчарований ставленням з боку тренерського штабу "Реала". Український голкіпер розуміє, що Карло Анчелотті випускатиме в основному складі Тібо Куртуа доти, доки бельгієць буде здоровим. Навіть якщо українець краще працює на тренуваннях, він все одно розпочинає більшість матчів "Реала" на лаві запасних.

Андрій Лунін
Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін хоче змінити клуб

Нещодавно український воротар підписав новий контракт із "Реалом" до літа 2030 року. У той час футболіст ще сподівався виграти конкуренцію за місце в основному складі. Проте попри яскраві матчі за "Реал", його статус у команді залишається незмінним. 

Лунін хотів би піти з "королівського клубу" вже взимку 2025 року. "Реал" не проти продати гравця, але проблемою є трансферна вартість голкіпера. Мадридці хочуть отримати за гравця щонайменше 50 млн євро.

Андрій Лунін
Андрій Лунін із дружиною Анастасією. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Усі потенційні покупці, які зацікавлені у воротарі, не готові заплатити таку суму. У різні часи Луніна хотіли купити "Баварія", "Манчестер Юнайтед" і навіть мадридський "Атлетіко".

Нагадаємо, колишній головний тренер "Реала" Зінедін Зідан відповів на пропозицію знову очолити мадридську команду.

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансфери Андрій Лунін

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