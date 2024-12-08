Лунін хоче змінити клуб, але Реал не відпускає голкіпера

Андрій Лунін ловить м'яч на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін незадоволений своїм статусом у мадридському "Реалі". Футболіст вважає, що у нього мало шансів виграти конкуренцію у Тібо Куртуа за місце в основному складі.

Лунін хоче якнайшвидше знайти нову команду, повідомляє One Football.

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Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунін хоче змінити клуб

Нещодавно український воротар підписав новий контракт із "Реалом" до літа 2030 року. У той час футболіст ще сподівався виграти конкуренцію за місце в основному складі. Проте попри яскраві матчі за "Реал", його статус у команді залишається незмінним.

Лунін хотів би піти з "королівського клубу" вже взимку 2025 року. "Реал" не проти продати гравця, але проблемою є трансферна вартість голкіпера. Мадридці хочуть отримати за гравця щонайменше 50 млн євро.

Андрій Лунін із дружиною Анастасією. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Усі потенційні покупці, які зацікавлені у воротарі, не готові заплатити таку суму. У різні часи Луніна хотіли купити "Баварія", "Манчестер Юнайтед" і навіть мадридський "Атлетіко".

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