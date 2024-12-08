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Лунин хочет уйти из Реала, но есть проблема — что известно

8 декабря 2024 19:13
Станислав Костюк - Редактор
Лунин хочет сменить клуб, но Реал не отпускает голкипера
Андрей Лунин ловит мяч на тренировке. Фото: instagram.com/lunin_andrey/
Станислав Костюк - Редактор

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин недоволен своим статусом в мадридском "Реале". Футболист считает, что у него мало шансов выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа за место в основном составе. 

Лунин хочет как можно быстрее найти новую команду, сообщает One Football

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Андрей Лунин разочарован отношением со стороны тренерского штаба "Реала". Украинский голкипер понимает, что Карло Анчелотти будет выпускать в основном составе Тибо Куртуа до тех пор, пока бельгиец будет здоров. Даже если украинец лучше работает на тренировках, он все равно начинает большинство матчей "Реала" на скамейке запасных. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин во время тренировки. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Лунин хочет сменить клуб 

Недавно украинский вратарь подписал новый контракт с "Реалом" до лета 2030 года. В то время футболист еще надеялся выиграть конкуренцию за место в основном составе. Однако несмотря на яркие матчи за "Реал", его статус в команде остается неизменным. 

Лунин хотел бы уйти из "королевского клуба" уже зимой 2025 года. "Реал" не против продать игрока, но проблемой является трансферная стоимость голкипера. Мадридцы хотят получить за игрока не менее 50 млн евро. 

Андрей Лунин
Андрей Лунин с женой Анастасией. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Все потенциальные покупатели, которые заинтересованы во вратаре, не готовы заплатить такую сумму. В разное время Лунина хотели купить "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и даже мадридский "Атлетико". 

Напомним, бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил на предложение снова возглавить мадридскую команду. 

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спорт футбол Реал Мадрид Футбол трансферы Андрей Лунин

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