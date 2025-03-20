Лунін вийде в основному складі збірної України — журналіст

Андрій Лунін готується до матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України зіграє ввечері 20 березня з Бельгією в рамках першого матчу плей-офф Ліги Націй. Сергію Реброву доведеться зробити складний вибір щодо стартового складу команди.

З перших хвилин поєдинку за збірну України може зіграти Андрій Лунін, стверджує журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Напередодні першої частини протистояння з Бельгією українська команда втратила важливого виконавця. Артем Довбик не вийде на поле через травму. Вибір тренерського штабу скоротився до двох кандидатур. У стартовому складі зіграє або Роман Яремчук, або Владислав Ванат. Але є й інша дилема, яка вимагатиме від Сергія Реброва ретельного аналізу.

Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Основний воротар збірної України

Журналіст Ігор Бурбас вважає, що велика частка ймовірності виходу в основному складі національної команди Андрія Луніна. Нещодавно голкіпер знову зіграв за "Реал", але цього сезону українець не може позбутися статусу запасного футболіста "королівського клубу".

Андрій Лунін на афіші матчу. Фото: скриншот УАФ

Анатолій Трубін стабільно грає за "Бенфіку", але нещодавно його посадили в запас на кілька матчів через невпевнений виступ у поєдинку Ліги чемпіонів. Попри те, що Трубін повернувся в основу "орлів", перший матч із Бельгією він може провести в запасі. Бурбас вважає, що Лунін не дарма з'явився на афіші поєдинку.

Нагадаємо, матчі збірних України та Бельгії зможуть подивитися не всі вболівальники "синьо-жовтих", але є вихід із ситуації.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився подробицями неприємної ситуації з Андрієм Шевченком.

Кріштіану Роналду повертається до Європи, він уже обрав клуб, у якому виступатиме.

"Манчестер Юнайтед" готується до трансферу Беллінгема, за якого доведеться заплатити великі гроші.