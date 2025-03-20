Лунін вийде в основному складі збірної України — журналіст

Лунін може замінити Трубіна в основі збірної України
Збірна України зіграє ввечері 20 березня з Бельгією в рамках першого матчу плей-офф Ліги Націй. Сергію Реброву доведеться зробити складний вибір щодо стартового складу команди.
З перших хвилин поєдинку за збірну України може зіграти Андрій Лунін, стверджує журналіст Ігор Бурбас.
Напередодні першої частини протистояння з Бельгією українська команда втратила важливого виконавця. Артем Довбик не вийде на поле через травму. Вибір тренерського штабу скоротився до двох кандидатур. У стартовому складі зіграє або Роман Яремчук, або Владислав Ванат. Але є й інша дилема, яка вимагатиме від Сергія Реброва ретельного аналізу.
Основний воротар збірної України
Журналіст Ігор Бурбас вважає, що велика частка ймовірності виходу в основному складі національної команди Андрія Луніна. Нещодавно голкіпер знову зіграв за "Реал", але цього сезону українець не може позбутися статусу запасного футболіста "королівського клубу".
Анатолій Трубін стабільно грає за "Бенфіку", але нещодавно його посадили в запас на кілька матчів через невпевнений виступ у поєдинку Ліги чемпіонів. Попри те, що Трубін повернувся в основу "орлів", перший матч із Бельгією він може провести в запасі. Бурбас вважає, що Лунін не дарма з'явився на афіші поєдинку.
Нагадаємо, матчі збірних України та Бельгії зможуть подивитися не всі вболівальники "синьо-жовтих", але є вихід із ситуації.
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