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Лунин может заменить Трубина в основе сборной Украины

20 марта 2025 13:40
Иван Крутогоров - Редактор
Лунин выйдет в основном составе сборной Украины — журналист
Андрей Лунин готовится к матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/
Иван Крутогоров - Редактор

Сборная Украины сыграет вечером 20 марта с Бельгией в рамках первого матча плей-офф Лиги Наций. Сергею Ребров придется сделать сложный выбор по поводу стартового состава команды. 

С первых минут поединка за сборную Украины может сыграть Андрей Лунин, утверждает журналист Игорь Бурбас

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Накануне первой части противостояния с Бельгией украинская команда потеряла важного исполнителя. Артем Довбик не выйдет на поле из-за травмы. Выбор тренерского штаба сократился до двух кандидатур. В стартовом составе сыграет либо Роман Яремчук, либо Владислав Ванат. Но есть и другая дилемма, которая потребует от Сергея Реброва тщательного анализа. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Основной вратарь сборной Украины 

Журналист Игорь Бурбас считает, что велика доля вероятности выхода в основном составе национальной команды Андрея Лунина. Недавно голкипер снова сыграл за "Реал", но в этом сезоне украинец не может избавиться от статуса запасного футболиста "королевского клуба". 

Андрей Лунин
Андрей Лунин на афише матча. Фото: скриншот УАФ

Анатолий Трубин стабильно играет за "Бенфику", но недавно его посадили в запас на несколько матчей из-за неуверенного выступления в поединке Лиги чемпионов. Несмотря на то, что Трубин вернулся в основу "орлов", первый матч с Бельгией он может провести в запасе. Бурбас считает, что Лунин не зря появился на афише поединка. 

Напомним, матчи сборных Украины и Бельгии смогут посмотреть не все болельщики "сине-желтых", но есть выход из ситуации. 

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