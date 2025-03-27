Лунін стане основним голкіпером Реала — що відомо

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

У чемпіонаті Іспанії відновлюються матчі після міжнародної перерви. І вже є цікаві новини для українських фанатів.

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін може вийти на поле у двох наступних матчах клубу, повідомляє Marca.

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Андрій Лунін у збірній України. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунін та "Реал"

Наразі відомо, що основний голкіпер мадридського "Реала" Тібо Куртуа все ще відчуває дискомфорт та працює поза загальною групою.

Таким чином Лунін, скоріше за все, може вийти на поле у двох наступних матчах — проти "Леганеса" у Ла Лізі та проти "Реал Сосьєдада" у півфіналі Кубку Іспанії.

Андрій Лунін цього сезону відіграв за "Реал" 10 матчів, у яких пропустив 13 м'ячів.

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