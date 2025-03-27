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Лунин получил неожиданные новости из Реала — что известно

27 марта 2025 22:00
Максим Коваленко - Редактор
Лунин станет основным голкипером Реала — что известно
Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey
Максим Коваленко - Редактор

В чемпионате Испании возобновляются матчи после международного перерыва. И уже есть интересные новости для украинских фанатов.

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может выйти на поле в двух следующих матчах клуба, сообщает Marca.

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Збірна України
Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунин и "Реал"

Известно, что основной голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа все еще испытывает дискомфорт и работает вне общей группы.

Таким образом Лунин, скорее всего, может выйти на поле в двух следующих матчах — против "Леганеса" в Ла Лиге и против "Реал Сосьедада" в полуфинале Кубка Испании.

Андрей Лунин в этом сезоне сыграл за "Реал" 10 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

Напомним, УЕФА и ФИФА могут вернуть Россию в мировой футбол, известны детали.

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Украинский голкипер Андрей Лунин может стать игроком клуба из Англии, однако есть проблемы.

Известный украинский тренер готов заменить Сергея Реброва во главе сборной Украин по футболу.

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