Лунин станет основным голкипером Реала — что известно

Голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

В чемпионате Испании возобновляются матчи после международного перерыва. И уже есть интересные новости для украинских фанатов.

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин может выйти на поле в двух следующих матчах клуба, сообщает Marca.

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Андрей Лунин в сборной Украины. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунин и "Реал"

Известно, что основной голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа все еще испытывает дискомфорт и работает вне общей группы.

Таким образом Лунин, скорее всего, может выйти на поле в двух следующих матчах — против "Леганеса" в Ла Лиге и против "Реал Сосьедада" в полуфинале Кубка Испании.

Андрей Лунин в этом сезоне сыграл за "Реал" 10 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

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