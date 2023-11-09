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Лунін розкрив секрет успішної гри за Реал у Лізі чемпіонів

9 листопада 2023 11:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін розкрив секрет успішної гри за Реал у Лізі чемпіонів
Андрій Лунін після пенальті. Фото: REUTERS/Juan Medina
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український футболіст мадридського "Реала" Андрій Лунін поділився думкою про свою успішну гру у матчі Ліги чемпіонів проти португальської "Браги". Голкіпер відбив пенальті та не пропустив у поєдинку жодного гола.

Лунін став героєм протистояння та поділився емоціями після гри в інтерв'ю офіційному сайту "Реала".

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Андрій Лунін незадовго до початку матчу Ліги чемпіонів дізнався, що зіграє в основному складі "королівського клубу". Це сталося після того, як Кепа зазнав пошкодження на тренуванні. Український голкіпер не підвив очікування тренерського штабу та вболівальників.

Лунін оцінив свою гру

Український футболіст відбив удар з пенальті та зумів зберегти свої ворота у недоторканності. Він зробив кілька сейвів та був включений до символічної збірної туру Ліги чемпіонів за версією одразу кількох авторитетних видань.

Андрій Лунін
Андрій Лунін із м'ячем. Фото: instagram.com/realmadrid/

Андрій Лунін зізнався, що у цьому матчі найбільше думав про те, як принести команді максимальну користь. Українець пояснив, що "Реалу" було важливо завоювати три очки та гарантувати собі місце у плей-офф Ліги чемпіонів.

"Я дуже радий, що мені вдалося не пропустити гол. Це корисно для моєї впевненості у своїх силах і для мого досвіду. Зізнаюся, що я задоволений тим, що одержав практику в офіційному поєдинку.

Необхідно бути готовим до того, що будь-якої миті можеш вийти на поле. Але для мене все склалося якнайкраще. Пенальті? Дякую тренеру воротарів "Реала", моя вдала гра є його заслугою", — розповів Андрій Лунін.

У наступному матчі "Реал" зустрінеться з "Валенсією" у Ла-Лізі. Поєдинок відбудеться 11 листопада.

Нагадаємо, Лунін встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів. 

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