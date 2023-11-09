Лунін та гравець Шахтаря потрапили в команду тижня Ліги чемпіонів
За підсумками двох ігрових днів Ліги чемпіонів була визначена команда тижня. У неї увійшли один українець та гравець з донецького "Шахтаря".
Команду тижня опублікували у соцмережах УЄФА.
Зазначимо, що у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг іспанську "Барселону" (1:0).
Команда тижня
Згідно з показниками у Fantasy Ліги чемпіонів, в команді тижня місце у воротах має зайняти голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін. Також одним із трьох захисників став лівий оборонець донецького "Шахтаря" Гіоргі Гочолейшвілі.
Команда тижня Ліги чемпіонів:
Воротар: Андрій Лунін ("Реал").
Захисники: Гіоргі Гочолейшвілі ("Шахтар"), Пепе ("Порту"), Хосе Марія Хіменес ("Атлетіко").
Півзахисники: Букайо Сака ("Арсенал"), Мікель Меріно ("Реал Соьєдад"), Діогу Гонсалвеш ("Копенгаген"), Самуел Ліно ("Атлетіко").
Нападники: Гаррі Кейн ("Баварія"), Ерлінґ Голанд ("Манчестер Сіті"), Анутан Грізманн ("Атлетіко").
Нагадаємо, Лунін встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.
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