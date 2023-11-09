Лунін та гравець Шахтаря потрапили в команду тижня Ліги чемпіонів

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін. Фото: "Реал"

За підсумками двох ігрових днів Ліги чемпіонів була визначена команда тижня. У неї увійшли один українець та гравець з донецького "Шахтаря".

Команду тижня опублікували у соцмережах УЄФА.

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Зазначимо, що у четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг іспанську "Барселону" (1:0).

Команда тижня у ЛЧ. Фото: скріншот

Команда тижня

Згідно з показниками у Fantasy Ліги чемпіонів, в команді тижня місце у воротах має зайняти голкіпер мадридського "Реалу" Андрій Лунін. Також одним із трьох захисників став лівий оборонець донецького "Шахтаря" Гіоргі Гочолейшвілі.

Команда тижня Ліги чемпіонів:

Воротар: Андрій Лунін ("Реал").

Захисники: Гіоргі Гочолейшвілі ("Шахтар"), Пепе ("Порту"), Хосе Марія Хіменес ("Атлетіко").

Півзахисники: Букайо Сака ("Арсенал"), Мікель Меріно ("Реал Соьєдад"), Діогу Гонсалвеш ("Копенгаген"), Самуел Ліно ("Атлетіко").

Нападники: Гаррі Кейн ("Баварія"), Ерлінґ Голанд ("Манчестер Сіті"), Анутан Грізманн ("Атлетіко").

Нагадаємо, Лунін встановив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів.

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