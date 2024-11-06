Лунін назвав причину кризи у грі мадридського Реала

Андрій Лунін перед грою. Фото: Reuters/Susana Vera

Голкіпер збірної України Андрій Лунін прокоментував поразку мадридського "Реала" від італійського "Мілана" у четвертому турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Лунін визнав, що немає виправдань для цього результату, повідомляє Madrid Xtra.

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Травма Тібо Куртуа дозволила Андрію Луніну зіграти за "Реал" у матчі Ліги чемпіонів. Український воротар пропустив три голи від італійського "Мілана", але водночас футболіст шість разів урятував "бланкос" від ще одного гола. Однак після фінального свистка українець говорив не про сейви.

Андрій Лунін пропускає гол від Альваро Морати. Фото: Reuters/Susana Vera

Лунін визнав помилки

Голкіпер "Реала" заявив, що його команда не має виправдань. Він розуміє, чому вболівальники засмучені результатом матчу. Результат протистояння неможливо пояснити, але потрібно проаналізувати.

Андрій Лунін заявив, що команда швидко відреагує на цей результат. Він розуміє, що необхідно якнайшвидше виправити ситуацію і не сумнівається, що "Реал" подолає ігрову кризу.

У чотирьох турах Ліги чемпіонів мадридський "Реал" набрав шість балів. Наступним суперником команди у турнірі стане "Ліверпуль".

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