Лунин назвал причину кризиса в игре мадридского Реала

Андрей Лунин перед игрой. Фото: Reuters/Susana Vera

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал поражение мадридского "Реала" от итальянского "Милана" в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов.

Лунин признал, что не существует оправданий для этого результата, сообщает Madrid Xtra.

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Травма Тибо Куртуа позволила Андрею Лунину сыграть за "Реал" в матче Лиги чемпионов. Украинский вратарь пропустил три гола от итальянского "Милана", но в то же время футболист шесть раз спас "бланкос" от еще одного гола. Однако после финального свистка украинец говорил не о сэйвах.

Андрей Лунин пропускает гол от Альваро Мораты. Фото: Reuters/Susana Vera

Лунин признал ошибки

Голкипер "Реала" заявил, что его команде нет оправданий. Он понимает, почему болельщики расстроены результатом матча. Результат противостояния невозможно объяснить, но необходимо проанализировать.

Андрей Лунин заявил, что команда быстро отреагирует на этот результат. Он понимает, что необходимо как можно быстрее исправить ситуацию и не сомневается, что "Реал" справится с игровым кризисом.

В четырех турах Лиги чемпионов мадридский "Реал" набрал шесть баллов. Следующим соперником команды в турнире станет "Ливерпуль".

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