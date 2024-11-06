Лунін отримав високу оцінку у матчі Реала проти Мілана

Игроки мадридского "Реала" перед матчем с "Миланом". Фото: Reuters

Матч четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів став для мадридського "Реалу" ганьбою. Підопічні Карло Анчелотті поступилися "Мілану" з рахунком 1:3.

Іспанський журналіст Антоніо Ромеро після гри зі складу "Реала" похвалив тільки українського воротаря Андрія Луніна, передає Sport.ua.

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Лунін був одним з кращих у складі "Реала"

За словами Ромеро, вини Луніна в пропущених голах немає, оскільки вони сталися через жахливу гру всієї лінії захисту.

Лунін же зробив все від себе можливе, щоб мадридці не пропустили сім м’ячів замість трьох.

"Попри три пропущені голи він був найкращим гравцем у всьому "Реалі", — сказав Ромеро.

Після матчу авторитетний статистичний портал WhoScored оцінив гру Луніна у 7.1 бала, що стало третім найвищим результатом серед усіх гравців "Реала". Українця випередили лише Вінісіус Жуніор (7.6) та Кіліан Мбаппе (7.7).

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