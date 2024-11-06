Лунин получил высокую оценку в матче Реала против Милана

Игроки мадридского "Реала" перед матчем с "Миланом". Фото: Reuters

Матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов стал для мадридского "Реала" позором. Подопечные Карло Анчелотти уступили "Милану" со счетом 1:3.

Испанский журналист Антонио Ромеро после игры из состава "Реала" похвалил только украинского вратаря Андрея Лунина, передает Sport.ua.

Читайте также:

"Реал" не сумел выиграть перед родными трибунами. Фото: Reuters

Лунин был одним из лучших в составе "Реала"

По словам Ромеро, вины Лунина в пропущенных голах нет, поскольку они произошли из-за ужасной игры всей линии защиты.

Лунин же сделал все возможное, чтобы мадридцы не пропустили семь мячей вместо трех.

"Несмотря на три пропущенных гола, он был лучшим игроком во всем "Реале", — сказал Ромеро.

После матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру Лунина в 7.1 балла, что стало третьим самым высоким результатом среди всех игроков "Реала". Украинца опередили только Винисиус Жуниор (7.6) и Килиан Мбаппе (7.7).

Напомним, Сергей Ребров удивил списком вызванных игроков на матче с Грузией и Албанией.

Ранее о подготовке к соревнованиям рассказала олимпийская чемпионка Ярослава Магучих.

Итальянский клуб подпишет вингера лондонского "Челси" Михаила Мудрика.