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Лунина назвали лучшим игроком Реала в матче против Милана

6 ноября 2024 18:09
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Лунин получил высокую оценку в матче Реала против Милана
Игроки мадридского "Реала" перед матчем с "Миланом". Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Матч четвертого тура основного раунда Лиги чемпионов стал для мадридского "Реала" позором. Подопечные Карло Анчелотти уступили "Милану" со счетом 1:3.

Испанский журналист Антонио Ромеро после игры из состава "Реала" похвалил только украинского вратаря Андрея Лунина, передает Sport.ua.

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Лунин был одним из лучших в составе "Реала"

По словам Ромеро, вины Лунина в пропущенных голах нет, поскольку они произошли из-за ужасной игры всей линии защиты.

Лунин же сделал все возможное, чтобы мадридцы не пропустили семь мячей вместо трех.

"Несмотря на три пропущенных гола, он был лучшим игроком во всем "Реале", — сказал Ромеро.

После матча авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру Лунина в 7.1 балла, что стало третьим самым высоким результатом среди всех игроков "Реала". Украинца опередили только Винисиус Жуниор (7.6) и Килиан Мбаппе (7.7).

Напомним, Сергей Ребров удивил списком вызванных игроков на матче с Грузией и Албанией.

Ранее о подготовке к соревнованиям рассказала олимпийская чемпионка Ярослава Магучих.

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украинские легионеры (футбол) Андрей Лунин Реал Мадрид футбол Лига чемпионов Милан

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