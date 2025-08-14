Енріке зізнався, що ПСЖ не заслужив перемогу в Суперкубку УЄФА

Луїс Енріке не вважає перемогу ПСЖ над Тоттенгемом заслуженою
Французький "ПСЖ" розпочав сезон із гучної перемоги, обігравши "Тоттенгем" у матчі за Суперкубок УЄФА. Основний час завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті сильнішою виявилася команда Луїса Енріке.
Іспанський наставник парижан після гри зізнався, що не вважає цей успіх повністю заслуженим, повідомляє офіційний сайт клубу.
Луїс Енріке вважає, що "Тоттенгем" підійшов до матчу краще готовим, тоді як його підопічні провели лише кілька тренувань після відпустки. Попри сумніви у власній грі, "ПСЖ" зміг двічі відігратися по ходу матчу, а потім вирвати перемогу в серії пенальті.
Що сказав Луїс Енріке про гру "ПСЖ"
Для вболівальників клубу цей трофей став символом нового початку і продовження амбіцій у Європі. Тренер "ПСЖ" зазначив, що емоції від перемоги перекривають усі огріхи в підготовці.
"Ми провели лише п'ять тренувань, а суперник готувався набагато довше. Тому я не думаю, що ми заслужили на цю перемогу, але я щасливий за гравців і вболівальників. Вони підтримували нас навіть за рахунку 0:1 і 0:2. Цей трофей важливий, хоча зараз ми більше думаємо про старт сезону", — заявив Луїс Енріке.
Український новачок команди Ілля Забарний не зміг допомогти парижанам у цій грі, оскільки не потрапив до заявки. Наступний матч "ПСЖ" проведе в Лізі 1 проти "Нанта" 17 серпня.
Нагадаємо, капітан "ПСЖ" Маркіньос віддав Іллі Забарному свою медаль переможця Суперкубка УЄФА.
Австралійка Нікола Оліслагерс поділилася планами на етап Діамантової ліги в Сілезії, де також виступить Ярослава Магучіх.
Тайсон Ф'юрі назвав проблему Даніеля Дюбуа, яка завадила йому нав'язати боротьбу Олександру Усику.
Відомий боксер пояснив, чому вважає Олександра Усика сильнішим спортсменом, ніж був Володимир Кличко.
Читайте Новини.LIVE!