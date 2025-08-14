Відео
Головна Спорт Луїс Енріке не вважає перемогу ПСЖ над Тоттенгемом заслуженою

Луїс Енріке не вважає перемогу ПСЖ над Тоттенгемом заслуженою

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 12:15
Енріке зізнався, що ПСЖ не заслужив перемогу в Суперкубку УЄФА
Луїс Енріке з трофеєм. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Французький "ПСЖ" розпочав сезон із гучної перемоги, обігравши "Тоттенгем" у матчі за Суперкубок УЄФА. Основний час завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті сильнішою виявилася команда Луїса Енріке.

Іспанський наставник парижан після гри зізнався, що не вважає цей успіх повністю заслуженим, повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також:

Луїс Енріке вважає, що "Тоттенгем" підійшов до матчу краще готовим, тоді як його підопічні провели лише кілька тренувань після відпустки. Попри сумніви у власній грі, "ПСЖ" зміг двічі відігратися по ходу матчу, а потім вирвати перемогу в серії пенальті.

Луис Энрике
Луїс Енріке під час матчу. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Що сказав Луїс Енріке про гру "ПСЖ"

Для вболівальників клубу цей трофей став символом нового початку і продовження амбіцій у Європі. Тренер "ПСЖ" зазначив, що емоції від перемоги перекривають усі огріхи в підготовці.

"Ми провели лише п'ять тренувань, а суперник готувався набагато довше. Тому я не думаю, що ми заслужили на цю перемогу, але я щасливий за гравців і вболівальників. Вони підтримували нас навіть за рахунку 0:1 і 0:2. Цей трофей важливий, хоча зараз ми більше думаємо про старт сезону", — заявив Луїс Енріке.

Український новачок команди Ілля Забарний не зміг допомогти парижанам у цій грі, оскільки не потрапив до заявки. Наступний матч "ПСЖ" проведе в Лізі 1 проти "Нанта" 17 серпня.

Нагадаємо, капітан "ПСЖ" Маркіньос віддав Іллі Забарному свою медаль переможця Суперкубка УЄФА.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
