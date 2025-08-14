Энрике признался, что ПСЖ не заслужил победу в Суперкубке УЕФА

Луис Энрике с трофеем. Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

Французский "ПСЖ" начал сезон с громкой победы, обыграв "Тоттенхэм" в матче за Суперкубок УЕФА. Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказалась команда Луиса Энрике.

Испанский наставник парижан после игры признался, что не считает этот успех полностью заслуженным, сообщает официальный сайт клуба.

Реклама

Читайте также:

Луис Энрике считает, что "Тоттенхэм" подошел к матчу лучше готовым, тогда как его подопечные провели всего несколько тренировок после отпуска. Несмотря на сомнения в собственной игре, "ПСЖ" смог дважды отыграться по ходу матча, а затем вырвать победу в серии пенальти.

Луис Энрике во время матча. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Что сказал Луис Энрике об игре "ПСЖ"

Для болельщиков клуба этот трофей стал символом нового начала и продолжения амбиций в Европе. Тренер "ПСЖ" отметил, что эмоции от победы перекрывают все огрехи в подготовке.

"Мы провели всего пять тренировок, а соперник готовился гораздо дольше. Поэтому я не думаю, что мы заслужили эту победу, но я счастлив за игроков и болельщиков. Они поддерживали нас даже при счете 0:1 и 0:2. Этот трофей важен, хотя сейчас мы больше думаем о старте сезона", — заявил Луис Энрике.

Украинский новичок команды Илья Забарный не смог помочь парижанам в этой игре, так как не попал в заявку. Следующий матч "ПСЖ" проведет в Лиге 1 против "Нанта" 17 августа.

Напомним, капитан "ПСЖ" Маркиньос отдал Илье Забарному свою медаль победителя Суперкубка УЕФА.

Австралийка Никола Олислагерс поделилась планами на этап Бриллиантовой лиги в Силезии, где также выступит Ярослава Магучих.

Тайсон Фьюри назвал проблему Даниэля Дюбуа, которая помешала ему навязать борьбу Александру Усику.

Известный боксер объяснил, почему считает Александра Усика более сильным спортсменом, чем был Владимир Кличко.