Луїс Енріке похвалив Забарного після матчу ПСЖ

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке. Фото: Phil Noble

Паризький "ПСЖ" упевнено обіграв "Нант" із рахунком 3:0 у матчі 26-го туру чемпіонату Франції. Команда Луїса Енріке контролювала хід зустрічі та реалізувала свої моменти. Перемога дозволила парижанам зберегти лідерство в турнірній таблиці Ліги 1.

Після матчу головний тренер відзначив гру кількох футболістів, включно з українським захисником Іллею Забарним, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Peeters.

За підсумками зустрічі наставник "ПСЖ" Луїс Енріке підкреслив внесок гравців оборони та центру поля. За його словами, команда ефективно використовувала ротацію складу.

Ілля Забарний (праворуч) бореться із суперником. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Енріке виділив гру українського захисника

Особливу увагу тренер "ПСЖ" приділив молодим та універсальним виконавцям. Серед них опинився й Ілля Забарний, який провів стабільний матч і зумів уникнути грубих помилок.

"Я вважаю, що цей успіх був повністю заслуженим. Цей матч дозволив нам задіяти різних виконавців. Лінія атаки проявила себе відмінно, проте для мене куди важливіше відзначити таких гравців, як Бералдо, Невеш, Заїр-Емері та Забарний", — заявив Луїс Енріке.

Читайте також:

У поточному сезоні Ілля Забарний провів за "ПСЖ" 32 матчі у всіх турнірах і відзначився одним забитим м'ячем. Українець входить у ротацію центральних захисників команди.

