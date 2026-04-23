Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Луїс Енріке відреагував на гру Забарного в матчі з Нантом

Луїс Енріке відреагував на гру Забарного в матчі з Нантом

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 14:31
Луїс Енріке похвалив Забарного після матчу ПСЖ
Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке. Фото: Phil Noble

Паризький "ПСЖ" упевнено обіграв "Нант" із рахунком 3:0 у матчі 26-го туру чемпіонату Франції. Команда Луїса Енріке контролювала хід зустрічі та реалізувала свої моменти. Перемога дозволила парижанам зберегти лідерство в турнірній таблиці Ліги 1.

Після матчу головний тренер відзначив гру кількох футболістів, включно з українським захисником Іллею Забарним, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Peeters.

За підсумками зустрічі наставник "ПСЖ" Луїс Енріке підкреслив внесок гравців оборони та центру поля. За його словами, команда ефективно використовувала ротацію складу.

Илья Забарный в матче ПСЖ против Тулузы 3 апреля 2026 года
Ілля Забарний (праворуч) бореться із суперником. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Енріке виділив гру українського захисника

Особливу увагу тренер "ПСЖ" приділив молодим та універсальним виконавцям. Серед них опинився й Ілля Забарний, який провів стабільний матч і зумів уникнути грубих помилок.

"Я вважаю, що цей успіх був повністю заслуженим. Цей матч дозволив нам задіяти різних виконавців. Лінія атаки проявила себе відмінно, проте для мене куди важливіше відзначити таких гравців, як Бералдо, Невеш, Заїр-Емері та Забарний", — заявив Луїс Енріке.

У поточному сезоні Ілля Забарний провів за "ПСЖ" 32 матчі у всіх турнірах і відзначився одним забитим м'ячем. Українець входить у ротацію центральних захисників команди.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про нову фотосесію української спортсменки Дар'ї Білодід, яка зачарувала шанувальників.

Також Новини.LIVE повідомляли про намір португальської "Бенфіки" продати Георгія Судакова після закінчення сезону.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації