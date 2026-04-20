Луїс Енріке звільнить Забарному місце в основі ПСЖ

Ілля Забарний (праворуч) у матчі проти "Ліона". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Захисник збірної України Ілля Забарний може отримати ключову роль у складі "ПСЖ" уже наступного сезону. Така перспектива розглядається на тлі невизначеності навколо майбутнього капітана команди Маркіньоса. Паризький клуб готовий розглянути відхід бразильця, якщо той прийме рішення змінити команду.

У такому разі "ПСЖ" буде змушений перебудовувати лінію оборони, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на L'Equipe.

Маркіньос виступає за парижан з 2013 року і залишається одним із лідерів команди. Його контракт діє до літа 2028 року, проте клуб не має наміру утримувати гравця проти його волі. У поточному сезоні захисник провів понад два десятки матчів у всіх турнірах. При цьому керівництво вже розглядає можливі варіанти посилення або перебудови оборони.

Капітан "ПСЖ" Маркіньос. Фото: Reuters/Lee Smith

Можливі зміни в центрі захисту "ПСЖ"

На тлі потенційних кадрових змін Ілля Забарний розглядається як один із кандидатів на більш значущу роль. Українець проводить адаптаційний сезон у Парижі та поки що не має стабільної практики в основі команди. Однак у клубі цінують його фізичні дані та вміння грати в силовій боротьбі. У разі відходу Маркіньоса конкуренція в цій зоні може суттєво змінитися.

У попередні сезони "ПСЖ" уже готувався до можливих трансформацій в обороні, проте капітан команди залишався в клубі. Тепер ситуація може змінитися, що відкриває додаткові можливості для гравців найближчого резерву, включно з Іллею Забарним. Французький клуб не планує шукати заміну Маркіньосу на трансферному ринку.

