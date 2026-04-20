Луис Энрике освободит Забарному место в основе ПСЖ

Илья Забарный (справа) в матче против "Лиона". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Защитник сборной Украины Илья Забарный может получить ключевую роль в составе "ПСЖ" уже в следующем сезоне. Такая перспектива рассматривается на фоне неопределенности вокруг будущего капитана команды Маркиньоса. Парижский клуб готов рассмотреть уход бразильца, если тот примет решение сменить команду.

В таком случае "ПСЖ" будет вынужден перестраивать линию обороны, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe.

Маркиньос выступает за парижан с 2013 года и остается одним из лидеров команды. Его контракт действует до лета 2028 года, однако клуб не намерен удерживать игрока против его воли. В текущем сезоне защитник провел более двух десятков матчей во всех турнирах. При этом руководство уже рассматривает возможные варианты усиления или перестройки обороны.

Капитан "ПСЖ" Маркиньос. Фото: Reuters/Lee Smith

Возможные изменения в центре защиты "ПСЖ"

На фоне потенциальных кадровых изменений Илья Забарный рассматривается как один из кандидатов на более значимую роль. Украинец проводит адаптационный сезон в Париже и пока не имеет стабильной практики в основе команды. Однако в клубе ценят его физические данные и умение играть в силовой борьбе. В случае ухода Маркиньоса конкуренция в этой зоне может существенно измениться.

В предыдущие сезоны "ПСЖ" уже готовился к возможным трансформациям в обороне, однако капитан команды оставался в клубе. Теперь ситуация может измениться, что открывает дополнительные возможности для игроков ближайшего резерва, включая Илью Забарного. Французский клуб не планирует искать замену Маркиньосу на трансферном рынке.

