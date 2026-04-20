Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильЖизньМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаОлимпиадаLifeВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Забарный может стать основным защитником ПСЖ в следующем сезоне

Ua ru
Дата публикации 20 апреля 2026 12:52
Луис Энрике освободит Забарному место в основе ПСЖ
Илья Забарный (справа) в матче против "Лиона". Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Защитник сборной Украины Илья Забарный может получить ключевую роль в составе "ПСЖ" уже в следующем сезоне. Такая перспектива рассматривается на фоне неопределенности вокруг будущего капитана команды Маркиньоса. Парижский клуб готов рассмотреть уход бразильца, если тот примет решение сменить команду.

В таком случае "ПСЖ" будет вынужден перестраивать линию обороны, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Equipe

Маркиньос выступает за парижан с 2013 года и остается одним из лидеров команды. Его контракт действует до лета 2028 года, однако клуб не намерен удерживать игрока против его воли. В текущем сезоне защитник провел более двух десятков матчей во всех турнирах. При этом руководство уже рассматривает возможные варианты усиления или перестройки обороны. 

Маркиньос
Капитан "ПСЖ" Маркиньос. Фото: Reuters/Lee Smith

Возможные изменения в центре защиты "ПСЖ"

На фоне потенциальных кадровых изменений Илья Забарный рассматривается как один из кандидатов на более значимую роль. Украинец проводит адаптационный сезон в Париже и пока не имеет стабильной практики в основе команды. Однако в клубе ценят его физические данные и умение играть в силовой борьбе. В случае ухода Маркиньоса конкуренция в этой зоне может существенно измениться.

В предыдущие сезоны "ПСЖ" уже готовился к возможным трансформациям в обороне, однако капитан команды оставался в клубе. Теперь ситуация может измениться, что открывает дополнительные возможности для игроков ближайшего резерва, включая Илью Забарного. Французский клуб не планирует искать замену Маркиньосу на трансферном рынке. 

спорт футбол ПСЖ Луис Энрике Илья Забарный
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации