Луис Энрике похвалил Забарного после матча ПСЖ

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике. Фото: Phil Noble

Парижский "ПСЖ" уверенно обыграл "Нант" со счетом 3:0 в матче 26-го тура чемпионата Франции. Команда Луиса Энрике контролировала ход встречи и реализовала свои моменты. Победа позволила парижанам сохранить лидерство в турнирной таблице Лиги 1.

После матча главный тренер отметил игру нескольких футболистов, включая украинского защитника Илью Забарного, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Peeters.

По итогам встречи наставник "ПСЖ" Луис Энрике подчеркнул вклад игроков обороны и центра поля. По его словам, команда эффективно использовала ротацию состава.

Илья Забарный (справа) борется с соперником. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Энрике выделил игру украинского защитника

Особое внимание тренер "ПСЖ" уделил молодым и универсальным исполнителям. В их числе оказался и Илья Забарный, который провел стабильный матч и сумел избежать грубых ошибок.

"Я считаю, что этот успех был полностью заслуженным. Данный матч позволил нам задействовать разных исполнителей. Линия атаки проявила себя отлично, однако для меня куда важнее отметить таких игроков, как Бералдо, Невеш, Заир-Эмери и Забарный", — заявил Луис Энрике.

Читайте также:

В текущем сезоне Илья Забарный провел за "ПСЖ" 32 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Украинец входит в ротацию центральных защитников команды.

