Ванат забив гарний гол і приніс Динамо перемогу над Вересом

Владислав Ванат перед грою. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Київське "Динамо" прийняло "Верес" у матчі 17 туру чемпіонату України з футболу. Результат протистояння вирішив гол форварда збірної України Владислава Ваната.

Команда із Рівного зуміла чинити опір господарям поля, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан декілька разів рятував свою команду від гола у матчі з "Вересом", який приїхав до Києва боротися за очки. При цьому футболісти з Рівного можуть звинувачувати лише себе в тому, що згаяли хороші моменти біля воріт суперника.

Як команда Шовковського забила гол

"Динамо" — "Верес" — 1:0 (1:0)

Гол: Ванат, 23

"Динамо": Бущан — Тимчик (Караваєв, 72), Попов, Дячук, Вівчаренко — Буяльський (Рубчинський, 72), Михайленко, Піхальонок (Андрієвський, 83) — Волошин, Ванат, Кабаєв.

Тренер: Олександр Шовковський

"Верес": Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Кльоц — Луан (Нонго, 90+2), Дахновський (Годя, 71) — Степанюк, Гайдучик (Шарай, 71).

Тренер: Олег Шандрук.

Господарі поля зробили ставку на володіння м'ячем із перших хвилин матчу проти "Вереса". Гра проходила без небезпечних моментів до 22 хвилин, коли Степанюк збив Попова перед штрафною площею гостей. Пихаленок зі стандарту відпасував низом на Буяльського, який у дотик перевів м'яч у район одинадцятиметрової позначки. Ванат також у дотик завдав точний удар, 1:0. Це десятий м'яч Владислава цього сезону УПЛ, він очолює турнірну таблицю.

За декілька хвилин Буяльський зіткнувся з суперником у чужому штрафному майданчику і впав. Рефері не став призначати пенальті у ворота "Верес". А на 39 хвилині гості могли відігратися. Після кутового біля воріт "Динамо" Луан пробив із близької дистанції, але Бущан у неймовірному стрибку врятував свої ворота.

На 57-й хвилині голкіпер "Динамо" вже не міг відбити удар суперника, але Гайдучек із вигідної позиції не влучив у ціль. Однак були моменти й "Динамо". Волошин забив зі становища "поза грою", а Попов не зумів реалізувати зручний навіс від Буяльського.

"Верес" не здавався. Протасевич, Гайдучек та Луан постійно тримали у напрузі Бущана. Проте "Динамо" вдалося вистояти та здобути важливу для боротьби за чемпіонський титул перемогу. Кияни продовжують очолювати турнірну таблицю.

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