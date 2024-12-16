Ванат забил красивый гол и принес Динамо победу над Вересом

Владислав Ванат перед игрой. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Киевское "Динамо" приняло "Верес" в матче 17 тура чемпионата Украины по футболу. Исход противостояния решил гол форварда сборной Украины Владислава Ваната.

Команда из Ровно сумела оказать сопротивление хозяевам поля, сообщает портал Новини.LIVE.

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Голкипер "Динамо" Георгий Бущан несколько раз спасал свою команду от гола в матче с "Вересом", который приехал в Киев сражаться за очки. При этом футболисты из Ровно могут винить только себя в том, что упустили хорошие моменты у ворот соперника.

Как команда Шовковского забила гол

"Динамо" — "Верес" — 1:0 (1:0)

Гол: Ванат, 23

"Динамо": Бущан — Тымчик (Караваев, 72), Попов, Дячук, Вивчаренко — Буяльский (Рубчинский, 72), Михайленко, Пихаленок (Андриевский, 83) — Волошин, Ванат, Кабаев.

Тренер: Александр Шовковский

"Верес": Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Клец — Луан, Дахновский (Годя, 71) — Степанюк, Гайдучик (Шарай, 71).

Тренер: Олег Шандрук.

Хозяева поля сделали ставку на владение мячом с первых минут матча против "Вереса". Игра проходила без опасных моментов до 22 минуты, когда Степанюк сбил Попова перед штрафной площадью гостей. Пихаленок со стандарта отпасовал низом на Буяльского, который в касание перевел мяч в район одиннадцатиметровой отметки. Ванат так же в касание нанес точный удар, 1:0. Это десятый мяч Владислава в нынешнем сезоне УПЛ, он возглавляет турнирную таблицу.

Через несколько минут Буяльский столкнулся с соперником в чужой штрафной и упал. Рефери не стал назначать пенальти в ворота "Вереса". А на 39-й минуте гости могли отыграться. После углового у ворот "Динамо" Луан пробил с близкой дистанции, но Бущан в невероятном прыжке спас свои ворота.

На 57-й минуте голкипер "Динамо" уже не мог отразить удар соперника, но Гайдучек из выгодной позиции не попал в цель. Однако были моменты и у "Динамо". Волошин забил из положения "вне игры", а Попов не сумел реализовать удобный навес от Буяльского.

"Верес" не сдавался. Протасевич, Гайдучек и Луан постоянно держали в напряжении Бущана. Однако "Динамо" удалось выстоять и одержать важную для борьбы за чемпионский титул победу. Киевляне продолжают возглавлять турнирную таблицу.

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