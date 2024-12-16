Ванат забил красивый гол и принес Динамо победу над Вересом

Магия Ваната помогла Динамо завершить год важной победой
Киевское "Динамо" приняло "Верес" в матче 17 тура чемпионата Украины по футболу. Исход противостояния решил гол форварда сборной Украины Владислава Ваната.
Команда из Ровно сумела оказать сопротивление хозяевам поля, сообщает портал Новини.LIVE.
Голкипер "Динамо" Георгий Бущан несколько раз спасал свою команду от гола в матче с "Вересом", который приехал в Киев сражаться за очки. При этом футболисты из Ровно могут винить только себя в том, что упустили хорошие моменты у ворот соперника.
Как команда Шовковского забила гол
"Динамо" — "Верес" — 1:0 (1:0)
Гол: Ванат, 23
"Динамо": Бущан — Тымчик (Караваев, 72), Попов, Дячук, Вивчаренко — Буяльский (Рубчинский, 72), Михайленко, Пихаленок (Андриевский, 83) — Волошин, Ванат, Кабаев.
Тренер: Александр Шовковский
"Верес": Кожухар — Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Клец — Луан, Дахновский (Годя, 71) — Степанюк, Гайдучик (Шарай, 71).
Тренер: Олег Шандрук.
Хозяева поля сделали ставку на владение мячом с первых минут матча против "Вереса". Игра проходила без опасных моментов до 22 минуты, когда Степанюк сбил Попова перед штрафной площадью гостей. Пихаленок со стандарта отпасовал низом на Буяльского, который в касание перевел мяч в район одиннадцатиметровой отметки. Ванат так же в касание нанес точный удар, 1:0. Это десятый мяч Владислава в нынешнем сезоне УПЛ, он возглавляет турнирную таблицу.
Через несколько минут Буяльский столкнулся с соперником в чужой штрафной и упал. Рефери не стал назначать пенальти в ворота "Вереса". А на 39-й минуте гости могли отыграться. После углового у ворот "Динамо" Луан пробил с близкой дистанции, но Бущан в невероятном прыжке спас свои ворота.
На 57-й минуте голкипер "Динамо" уже не мог отразить удар соперника, но Гайдучек из выгодной позиции не попал в цель. Однако были моменты и у "Динамо". Волошин забил из положения "вне игры", а Попов не сумел реализовать удобный навес от Буяльского.
"Верес" не сдавался. Протасевич, Гайдучек и Луан постоянно держали в напряжении Бущана. Однако "Динамо" удалось выстоять и одержать важную для борьбы за чемпионский титул победу. Киевляне продолжают возглавлять турнирную таблицу.
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