Майбутнє Сікана в Трабзонспорі опинилося під питанням

Майбутнє Сікана в Трабзонспорі опинилося під питанням

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 20:33
Сікан може перейти з Трабзонспора в клуб з Іспанії
Данило Сікан на тренуванні. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Форвард збірної України Данило Сікан може змінити клуб у трансферному обміні, який готує "Трабзонспор" для посилення атакувальної лінії. Турецький клуб розглядає варіант придбання вінгера "Ов'єдо" Хессема Хассана.

Команда Фатіха Текке вже зробила стартову пропозицію іспанцям, повідомляє La Nueva Espana.

Читайте також:

"Трабзонспор" запропонував "Ов'єдо" фіксовану суму в розмірі 6 млн євро, бонуси до 2 млн, а також включення Данила Сікана в угоду. Перший варіант угоди було відхилено, проте сторони продовжують діалог, не закриваючи можливість компромісу.

Даниил Сикан
Данило Сікан працює з м'ячем. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Чому Сікан цікавий "Ов'єдо"

Профіль українського форварда відповідає кадровим потребам іспанського клубу в зимове трансферне вікно. "Ов'єдо" шукає нападника, здатного посилити лінію атаки вже під час сезону, і розглядає Сікана як підходящий варіант, враховуючи його вік і міжнародний досвід.

Сікан виступає за "Трабзонспор" із січня 2025 року, коли перейшов із "Шахтаря" за 6 млн євро. Його контракт розрахований до літа 2029 року, а в поточному сезоні українець провів 12 матчів, відіграв 218 хвилин та відзначився двома забитими м'ячами.

Нагадаємо, Михайло Мудрик теж може змінити клуб уже взимку, коли отримає дозвіл повернутися у футбол.

Українець Ілля Забарний та росіянин Матвій Сафонов були змушені порозумітися на полі в складі "ПСЖ".

Відомий російський боксер хоче провести реванш з Олександром Усиком, але не за правилами боксу.

спорт футбол Футбол трансфери Данило Сікан Трабзонспор
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
