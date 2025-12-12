Сикан может перейти из Трабзонспора в клуб из Испании

Даниил Сикан на тренировке. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Форвард сборной Украины Даниил Сикан может сменить клуб в трансферный обмен, который готовит "Трабзонспор" для усиления атакующей линии. Турецкий клуб рассматривает вариант приобретения вингера "Овьедо" Хессема Хассана.

Команда Фатиха Текке уже сделала стартовое предложение испанцам, сообщает La Nueva Espana.

Реклама

Читайте также:

"Трабзонспор" предложил "Овьедо" фиксированную сумму в размере 6 млн евро, бонусы до 2 млн, а также включение Даниила Сикана в сделку. Первый вариант соглашения был отклонен, однако стороны продолжают диалог, не закрывая возможность компромисса.

Даниил Сикан работает с мячом. Фото: instagram.com/trabzonspor/

Почему Сикан интересен "Овьедо"

Профиль украинского форварда соответствует кадровым потребностям испанского клуба в зимнее трансферное окно. "Овьедо" ищет нападающего, способного усилить линию атаки уже по ходу сезона, и рассматривает Сикана как подходящий вариант с учетом его возраста и международного опыта.

Сикан выступает за "Трабзонспор" с января 2025 года, когда перешел из "Шахтера" за 6 млн евро. Его контракт рассчитан до лета 2029 года, а в текущем сезоне украинец провел 12 матчей, отыграл 218 минут и отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, Михаил Мудрик тоже может сменить клуб уже зимой, когда получит разрешение вернуться в футбол.

Украинец Илья Забарный и россиянин Матвей Сафонов были вынуждены найти общий язык на поле в составе "ПСЖ".

Известный российский боксер хочет провести реванш с Александром Усиком, но не по правилам бокса.