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Головна Спорт Макогоненко провела боксерський бій перед тренуванням Усика

Макогоненко провела боксерський бій перед тренуванням Усика

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 01:51
Макогоненко провела виставковий бій перед реваншем Усик – Дюбуа
Кіра Макогоненко. Фото: instagram.com/kiramakogonenko

В Лондоні пройшли відкриті тренування чемпіонів суперважкої ваги Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Перед зважуванням 16-річна українська боксерка Кіра Макогоненко провела виставковий поєдинок проти угорки Джудіт Хетчболд.

Бій став частиною медіазаходів напередодні реваншу Усика та Дюбуа за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі. повідомив портал Новини.LIVE.

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Бій Кіри Макогоненко

Макогоненко планувала дебютувати в професійному боксі в андеркарді реваншу Усика та Дюбуа, але через вікове обмеження, бо у Великій Британії професійно можна боксувати з 18 років, 17-річна українка провела виставковий чотирираундовий бій.

Макогоненко домінувала від початку поєдинку, демонструючи впевненість і холоднокровність, тоді як Хетчболд метушилася та часто промазувала.

За регламентом переможницю не оголосили, але Макогоненко домінувала в бою.

Раніше юна українка вигравала срібло юніорського чемпіонату Європи-2023 та вигравала чемпіонат України.

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бокс Збірна України з боксу Кіра Макогоненко професійний бокс українські боксери
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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