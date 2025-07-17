Макогоненко провела виставковий бій перед реваншем Усик – Дюбуа

Кіра Макогоненко. Фото: instagram.com/kiramakogonenko

В Лондоні пройшли відкриті тренування чемпіонів суперважкої ваги Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Перед зважуванням 16-річна українська боксерка Кіра Макогоненко провела виставковий поєдинок проти угорки Джудіт Хетчболд.

Бій став частиною медіазаходів напередодні реваншу Усика та Дюбуа за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі. повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зазначимо, що бій українця та британця відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі".

Бій Кіри Макогоненко

Макогоненко планувала дебютувати в професійному боксі в андеркарді реваншу Усика та Дюбуа, але через вікове обмеження, бо у Великій Британії професійно можна боксувати з 18 років, 17-річна українка провела виставковий чотирираундовий бій.

Макогоненко домінувала від початку поєдинку, демонструючи впевненість і холоднокровність, тоді як Хетчболд метушилася та часто промазувала.

За регламентом переможницю не оголосили, але Макогоненко домінувала в бою.

Раніше юна українка вигравала срібло юніорського чемпіонату Європи-2023 та вигравала чемпіонат України.

Нагадаємо, ми повідомили, чим наразі займається Андрій Воронін, який був легендою українського футболу.

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик ще має шанс на нетривалу дискваліфіацію.

Колишній форвард київського "Динамо" знаходиться в розшуку поліції.