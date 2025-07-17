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Главная Спорт Макогоненко провела боксерский бой перед тренировкой Усика

Макогоненко провела боксерский бой перед тренировкой Усика

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 01:51
Макогоненко провела выставочный бой перед реваншем Усик — Дюбуа
Кира Макогоненко. Фото: instagram.com/kiramakogonenko

В Лондоне прошли открытые тренировки чемпионов супертяжелого веса Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Перед взвешиванием 16-летняя украинская боксерша Кира Макогоненко провела выставочный поединок против венгерки Джудит Хетчболд.

Бой стал частью медиамероприятий накануне реванша Усика и Дюбуа за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что бой украинца и британца состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли".

Бой Киры Макогоненко

Макогоненко планировала дебютировать в профессиональном боксе в андеркарде реванша Усика и Дюбуа, но из-за возрастного ограничения, потому что в Великобритании профессионально можно боксировать с 18 лет, 17-летняя украинка провела выставочный четырехраундовый бой.

Макогоненко доминировала с начала поединка, демонстрируя уверенность и хладнокровие, тогда как Хэтчболд суетилась и часто промазывала.

По регламенту победительницу не объявили, но Макогоненко доминировала в бою.

Ранее юная украинка выигрывала серебро юниорского чемпионата Европы-2023 и выигрывала чемпионат Украины.

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Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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