Максимов озвучив реальну ситуацію з боргами у Ворсклі

Юрій Максимов перед грою. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Наставник "Ворскли" Юрій Максимов підтвердив інформацію про фінансові проблеми в клубі. За словами головного тренера команди, борги накопичилися майже перед усіма співробітниками — від адміністративного штабу до футболістів.

Лікарям, масажистам та персоналу не виплачували зарплату вже 10 місяців, повідомляє "Трибуна".

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Гравці полтавської "Ворскли" чекають виплат заборгованості з боку клубу. Ситуація у всіх різна, футболісти не отримували грошей від трьох до шести місяців. Головний тренер Юрій Максимов зазначив, що ситуація затяжна, і рішення поки немає ні в кого в клубі.

Юрій Максимов під час поєдинку. Фото: УНІАН

Що сказав Максимов про ситуацію

Особливо складно, за словами тренера, з легіонерами. Іноземних гравців доводиться вмовляти виходити на поле, а майбутні перспективи туманні. Максимов окремо підкреслив, що рішення немає навіть у керівництва клубу.

"Є заборгованості перед усіма — і в мене, і в гравців, і в персоналу. Звичайно, це впливає. Це важелі. Що буде далі — ніхто не знає, окрім Жеваго. А від нас вимагають результату — залишитися в УПЛ", — заявив тренер.

Полтавська "Ворскла" проводить нестабільний сезон та бореться за збереження прописки в УПЛ. Попри кадрові та фінансові складнощі, команда намагається втриматися в еліті українського футболу. Але під тиском боргів та невизначеності результат стає все менш передбачуваним.

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