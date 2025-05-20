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Максимов подтвердил долги в Ворскле и раскрыл детали

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Дата публикации 20 мая 2025 14:18
Максимов озвучил реальную ситуацию с долгами в Ворскле
Юрий Максимов перед игрой. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Наставник "Ворсклы" Юрий Максимов подтвердил информацию о финансовых проблемах в клубе. По словам главного тренера команды, долги накопились почти перед всеми сотрудниками — от административного штаба до футболистов. 

Врачам, массажистам и персоналу не выплачивали зарплату уже 10 месяцев, сообщает "Трибуна".

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Игроки полтавской "Ворсклы" ждут выплат задолженности со стороны клуба. Ситуация у всех разная, футболисты не получали денег от трех до шести месяцев. Главный тренер Юрий Максимов отметил, что ситуация затяжная, и решения пока нет ни у кого в клубе. 

Юрий Максимов
Юрий Максимов во время поединка. Фото: УНИАН

Что сказал Максимов о ситуации 

Особенно сложно, по словам тренера, с легионерами. Иностранных игроков приходится уговаривать выходить на поле, а будущие перспективы туманны. Максимов отдельно подчеркнул, что решения нет даже у руководства клуба.

"Есть задолженности перед всеми — и у меня, и у игроков, и у персонала. Конечно, это влияет. Это рычаги. Что будет дальше — никто не знает, кроме Жеваго. А от нас требуют результата — остаться в УПЛ", — заявил тренер.  

Полтавская "Ворскла" проводит нестабильный сезон и борется за сохранение прописки в УПЛ. Несмотря на кадровые и финансовые сложности, команда старается удержаться в элите украинского футбола. Но под давлением долгов и неопределенности результат становится все менее предсказуемым.  

Напомним, главный тренер "Александрии" Руслан Ротань получит несколько выгодных предложений в конце сезона. 

То же касается и наставника "Кривбасса" Юрия Вернидуба, который недавно заявил о желании остаться в команде. 

А новый главный тренер мадридского "Реала" попросил не продавать одного из игроков команды. 

По словам известного журналиста, владельцы киевского "Динамо" накопили крупный долг перед инвестором. 

спорт футбол УПЛ тренер Ворскла Юрий Максимов
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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