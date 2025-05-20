Максимов озвучил реальную ситуацию с долгами в Ворскле

Юрий Максимов перед игрой. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Наставник "Ворсклы" Юрий Максимов подтвердил информацию о финансовых проблемах в клубе. По словам главного тренера команды, долги накопились почти перед всеми сотрудниками — от административного штаба до футболистов.

Врачам, массажистам и персоналу не выплачивали зарплату уже 10 месяцев, сообщает "Трибуна".

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Игроки полтавской "Ворсклы" ждут выплат задолженности со стороны клуба. Ситуация у всех разная, футболисты не получали денег от трех до шести месяцев. Главный тренер Юрий Максимов отметил, что ситуация затяжная, и решения пока нет ни у кого в клубе.

Юрий Максимов во время поединка. Фото: УНИАН

Что сказал Максимов о ситуации

Особенно сложно, по словам тренера, с легионерами. Иностранных игроков приходится уговаривать выходить на поле, а будущие перспективы туманны. Максимов отдельно подчеркнул, что решения нет даже у руководства клуба.

"Есть задолженности перед всеми — и у меня, и у игроков, и у персонала. Конечно, это влияет. Это рычаги. Что будет дальше — никто не знает, кроме Жеваго. А от нас требуют результата — остаться в УПЛ", — заявил тренер.

Полтавская "Ворскла" проводит нестабильный сезон и борется за сохранение прописки в УПЛ. Несмотря на кадровые и финансовые сложности, команда старается удержаться в элите украинского футбола. Но под давлением долгов и неопределенности результат становится все менее предсказуемым.

Напомним, главный тренер "Александрии" Руслан Ротань получит несколько выгодных предложений в конце сезона.

То же касается и наставника "Кривбасса" Юрия Вернидуба, который недавно заявил о желании остаться в команде.

А новый главный тренер мадридского "Реала" попросил не продавать одного из игроков команды.

По словам известного журналиста, владельцы киевского "Динамо" накопили крупный долг перед инвестором.