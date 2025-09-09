Максимов назвав головний шанс збірної України у відборі на ЧС-2026

Тренер Юрій Максимов. Фото: Instagram

Національна команда України продовжує відбірковий шлях до чемпіонату світу-2026. Після поразки від Франції (0:2) підопічні Сергія Реброва вирушили до Баку, де 9 вересня зіграють проти Азербайджану.

Для господарів польова ситуація також непроста, запевнив Максимов в інтерв'ю "Футбол24".

Старт турніру азербайджанські футболісти почали з розгрому від Ісландії (0:5), а до цього провалили Лігу націй, вилетівши в дивізіон D. Керівництво федерації звільнило Фернанду Сантуша, довіривши команду Айхану Аббасову, наставнику молодіжної збірної.

Сергій Ребров у складі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Юрій Максимов, відомий у минулому півзахисник "Динамо" та збірної України, добре знайомий з азербайджанським футболом: кілька років тому він тренував "Кешлу", з якою виграв Кубок країни. За його словами, недооцінювати суперника в Баку не можна.

Прогноз Максимова на матч

Тренер зазначив, що Україна мала гідний вигляд у другому таймі зустрічі з Францією та зуміла створити небезпечні моменти. Але тепер на перший план виходить відновлення та готовність зіграти агресивно проти команди, яка битиметься перед своїми вболівальниками.

"Наша збірна повинна зіграти з максимальною концентрацією, не дати супернику простір і використовувати свої моменти. Упевнений, якщо хлопці діятимуть так, як у другому таймі з Францією, то зможуть взяти три очки", — розповів Максимов.

