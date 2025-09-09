Видео
Главная Спорт Максимов уверен, что сборную Украины ждет тяжелый матч

Максимов уверен, что сборную Украины ждет тяжелый матч

Дата публикации 9 сентября 2025 14:11
Максимов объяснил, почему Украине будет тяжело в Баку
Тренер Юрий Максимов. Фото: Instagram

Национальная команда Украины продолжает отборочный путь к чемпионату мира-2026. После поражения от Франции (0:2) подопечные Сергея Реброва отправились в Баку, где 9 сентября сыграют против Азербайджана.

Для хозяев полевая ситуация также непростая, заверил Максимов в интервью "Футбол24". 

Читайте также:

Старт турнира азербайджанские футболисты начали с разгрома от Исландии (0:5), а до этого провалили Лигу наций, вылетев в дивизион D. Руководство федерации уволило Фернанду Сантуша, доверив команду Айхану Аббасову, наставнику молодежной сборной. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Юрий Максимов, известный в прошлом полузащитник "Динамо" и сборной Украины, хорошо знаком с азербайджанским футболом: несколько лет назад он тренировал "Кешлу", с которой выиграл Кубок страны. По его словам, недооценивать соперника в Баку нельзя.

Прогноз Максимова на матч

Тренер отметил, что Украина выглядела достойно во втором тайме встречи с Францией и сумела создать опасные моменты. Но теперь на первый план выходит восстановление и готовность сыграть агрессивно против команды, которая будет биться перед своими болельщиками.

"Наша сборная должна сыграть с максимальной концентрацией, не дать сопернику пространство и использовать свои моменты. Уверен, если ребята будут действовать так, как во втором тайме с Францией, то смогут взять три очка", — рассказал Максимов. 

Напомним, главный тренер "Полесья" Руслан Ротань назвал причину перехода в команду футболиста киевского "Динамо". 

Вокруг бывшего главного тренера сборной Украины Олега Блохина разворачивается скандал из-за недвижимости специалиста. 

Руководство и тренерский штаб "Ромы" изменили мнение по поводу перспектив Артема Довбика в итальянской команде. 

спорт Азербайджан футбол Сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Юрий Максимов
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
