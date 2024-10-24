Юрій Максимов вдруге став головним тренером полтавської Ворскли

Юрій Максимов знову очолив "Ворсклу", Фото: "Ворскла"

Полтавська "Ворскла" дуже швидко знайшла нового головного тренера. Раніше з посади був звільнений легенда клубу Сергій Долганський.

Вдруге очолив команду Юрій Максимов, повідомила пресслужба клуба.

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Максимов підписав контракт з "Ворсклою" до літа 2026 року. Про решту деталей переходу поки що невідомо.

До тренерського штабу 55-річного тренера увійдуть Микола Іщенко, Сергій Ревут та Сергій Долганський. Очікується присутній у ньому молодих спеціалістів Володимира Чеснакова та Вадима Сапая.

Долганський працюватиме з воротарями команди.

Максимов перший раз прийшов до "Ворскли" в ідентичній ситуації, коли команда була в кризі. Минулого разу він довів полтавців до фіналу Кубка України та вивів їх до єврокубків.

Залишив "Ворсклу" Максимов 2022-го року вільним агентом. Керівництво полтавців вирішило запросити Віктора Скрипника до команди, а колишній наставник залишився без роботи.

Останнім місцем роботи Максимова був "Дніпро-1", де він також успішно відпрацював, поки команда не знялася з УПЛ.

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