Юрий Максимов во второй раз стал главным тренером полтавской Ворсклы

Максимова снова назначили главным тренером Ворсклы
Полтавская "Ворскла" очень быстро нашла нового главного тренера. Ранее с должности был уволен легенда клуба Сергей Долганский.
Во второй раз возглавил команду Юрий Максимов, сообщила пресс-служба клуба.
Новый-старый главный тренер "Ворсклы"
Максимов подписал контракт с "Ворсклой" до лета 2026 года. Об остальных деталях перехода пока неизвестно.
В тренерский штаб 55-летнего тренера войдут Николай Ищенко, Сергей Ревут и Сергей Долганский. Ожидается присутствуе в нем молодых специалистом Владимира Чеснакова и Вадима Сапая.
Долганский будет работать с вратарями команды.
Максимов первый раз пришел в "Ворсклу" в идентичной ситуации, когда команда была в кризисе. Прошлый раз он довел полтавчан к финалу Кубка Украины и вывел их в еврокубки.
Покинул "Ворсклу" Максимов в 2022-м году свободным агентом. Руководство полтавчан решило пригласить Виктора Скрипника в команду, а прежний наставник остался без работы.
Последним местом работы Максимова был "Днепр-1", где он также успешно отработал пока команда не снялась с УПЛ.
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